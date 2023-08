¿Julián Figueroa dejó testamento? Maribel Guardia da detalles de la herencia de su hijo

Maribel Guardia investiga si su hijo, el cantante Julián Figueroa, dejó algún testamento, para darle legalidad a los bienes y estos pasen a las manos de su pequeño nieto

Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, murió a los 27 años tras sufrir un infarto al miocardio y fibrilación ventricular. Han pasado cuatro meses desde que sucedió la tragedia y el tema del testamento del joven cantante ha salido a relucir.

Julián Figueroa, también hijo de Joan Sebastian, pudo haber dejado un testamento, aunque Maribel ha comunicado a la prensa que hasta el momento no se ha encontrado ningún documento legal que indique sus deseos en cuanto a la distribución de sus bienes.

Maribel Guardia también señaló a los medios de comunicación que la intención de su familia es no pelear por la herencia que haya dejado su único hijo, ya que su principal objetivo es que cualquier legado beneficie a su pequeño nieto.

“Se está buscando si dejó algún testamento, pero, de todas maneras, como nadie de nosotros está peleando eso, sería para el bebé", declaró la querida actriz ante los medios que la cuestionaron.

Maribel Guardia hará su testamento tras la muerte de su hijo Julián

Antes de que Julián Figueroa falleciera inesperadamente, Maribel Guardia no tenía planeado hacer su testamento, pues consideraba que todo su legado pasaría directamente a las manos de su primogénito.

Sin embargo, tras la pérdida de su hijo la también cantante cambió de opinión y ahora quiere dejar todos sus papeles en regla para asegurar el bienestar de su nieto, quien recordemos que es el único hijo de Julián Figueroa e Imelda Garza.

“Yo no había hecho testamento. Ahora sí voy a hacer testamento porque, obviamente, todo lo mío era para Julián. Ahora ya no va a ser así", dijo Maribel, y agregó: “Es que todo va a quedar a nombre de José Julián y en todo caso pues yo me imagino que lo administrará Ime (su nuera), pero todo va a ser para el niño”.