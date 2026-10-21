Cecilia Galliano disfruta la soltería: “Estoy bien conmigo misma”

Acostumbrada a tomar las riendas de su vida, Cecilia Galliano no necesita una pareja para sentirse completa. Con una carrera que sigue creciendo, una relación cercana con sus hijos y la tranquilidad de haber construido una vida a su medida, la actriz y conductora disfruta una etapa en la que sus decisiones le pertenecen. En entrevista con TVyNovelas, reconoce que su personalidad independiente puede imponer a algunos hombres, pero también deja claro que no se ha cerrado al amor: simplemente, no está dispuesta a buscarlo por necesidad.

“Sí creo que la mujer independiente, la mujer con un pasado y con un recorrido impone un poquito más”, expresa. Desde su perspectiva, la imagen que proyecta frente a las cámaras puede influir en la manera en que algunos hombres se acercan a ella, pues no siempre distinguen entre el personaje público y la mujer que existe detrás de esa presencia segura.

“A veces se hacen ideas, pero no necesariamente eres como te imaginan”, comenta. Cecilia sabe que su trayectoria, su carácter y la autonomía con la que conduce su vida pueden generar ciertas expectativas, pero no considera que deba hacerse más pequeña para que alguien se sienta cómodo a su lado. Su independencia forma parte de quien es y no piensa renunciar a ella para encajar en una relación.

La tranquilidad que disfruta actualmente no significa que haya renunciado a la posibilidad de enamorarse. La argentina simplemente ha dejado de ver la soltería como una situación que deba corregirse. Hoy se siente bien consigo misma, con su trabajo y con la dinámica familiar que ha construido, por lo que una relación sentimental sería una oportunidad para compartir, no una solución a una supuesta carencia.

“Yo creo que nada te hace falta porque estoy muy bien conmigo misma. Pero sí creo que todo suma, y lo que venga a sumar está más que bien recibido”, asegura a esta publicación durante el arranque de grabaciones de la nueva temporada de la comedia Más vale sola.

Lo que no está dispuesta a sacrificar es la estabilidad que tanto disfruta por el simple hecho de tener compañía. Incluso bromea sobre su vida sentimental y reconoce que suele resolver las cosas por su cuenta, en lugar de dejar que otras personas intenten encontrarle pareja.“Conmigo casi no han sido cupidos; yo me los busco solita. Y por eso estoy sola, porque no tengo tiempo, no tengo tiempo de buscarme a alguien”, dice entre risas.

Pero, aunque no suele dejar su vida sentimental en manos de terceros, la artista sí ha ayudado a sus amigos a encontrar pareja. La actriz cuenta que ha desempeñado más veces el papel de Cupido para ellos, que sus amigos para ella.

Sobre el destino de esas relaciones, prefiere no poner el matrimonio como medida definitiva del éxito de una historia. “Lo importante no es llegar a la boda, sino conocer a alguien”, comenta. Con esa filosofía, Cecilia entiende que encontrar pareja no garantiza un final feliz ni que una relación deba llegar al altar para haber valido la pena. Para ella, conocer a alguien y compartir una etapa también tiene su valor, sin importar lo que suceda después.

La falta de tiempo, sus compromisos profesionales y las responsabilidades familiares forman parte de su realidad. Sin embargo, su discurso no transmite frustración, sino la comodidad de quien ha aprendido a disfrutar el presente sin convertir la búsqueda de pareja en una obligación.

Cecilia Galliano

Si en el terreno sentimental Cecilia tiene claro que no necesita depender de nadie, en la maternidad reconoce que el cariño puede ganarle. “Yo soy supermamá barco. Y suegra, peor. Creo que soy mejor suegra que mamá”, confiesa con humor. La cercanía que mantiene con sus hijos ocupa un lugar central en esta etapa. Después de años en los que la crianza y el trabajo marcaron buena parte de sus rutinas, ahora siente que puede disfrutar de otra manera el tiempo con ellos.

La confianza que han desarrollado le permite acompañarlos sin pretender decidir cada paso que dan. Eso no significa que confunda la libertad con la ausencia de reglas. Cecilia considera que la educación y los valores son la base para que sus hijos aprendan a tomar decisiones responsables.

Su tarea como madre ha sido transmitirles esos principios y enseñarles a distinguir lo correcto, no convertirse en una figura que controle permanentemente sus vidas. “Yo ya les puse la educación, ya tienen los valores, ya saben cómo pienso”, señala. Por eso, aunque reconoce que es consentidora, también entiende que sus hijos deben construir su propio camino. “Pero no voy a ser su verdugo”, afirma.

