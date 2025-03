Jorge Falcón habla de su muerte: revela que tiene listo su testamento y hasta su funeral

Hablar de la muerte puede ser algo incómodo para muchas personas e, incluso, más de alguna se ofende cuando sale el tema del testamento o de pagar un paquete funerario; sin embargo, este no es el caso de “Jo Jo Jorge Falcón”, quien aceptó que ya tiene todo listo para el momento de su deceso; de hecho, hasta firmó un documento de voluntad anticipada para tener un fallecimiento digno.

¿Qué dijo Jorge Falcón de su muerte y por qué las declaraciones del comediante de 71 años causaron tanta intriga entre sus seguidores? Esto fue lo que dijo en una de sus entrevistas más personales: ¡entérate!

¿QUÉ PLANES TIENE JORGE FALCÓN PARA TENER UNA MUERTE DIGNA?

Lo que menos quiere Jorge Falcón es dejarle problemas a su familia al momento de partir; por ello, le reveló a Yordi Rosado que ya tiene todos sus papeles en regla: desde su testamento y su paquete funerario hasta un documento de voluntad anticipada que le impediría vivir más a costa de estar conectado a un aparato.

“No le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo al dolor de morir de una enfermedad fea (...) por eso tengo firmada una cosa que se llama ‘voluntad anticipada’ de que por favor me dejen morir, bien morir”, declaró.

Como ves, el principal miedo de Jorge Falcón no es la muerte, sino una enfermedad que le impida valerse por él mismo; de igual forma, el comediante aceptó en el programa “La entrevistas con Yordi Rosado” que a los 71 años se debe encarar el tema con madurez ya que, aunque su público lo adora, llegará un momento en que ya no pueda subir al escenario ni hacer chistes... ¡tiene una longeva carrera de 51 años en el entretenimiento!

“Me estoy despidiendo poco a poco. Va a llegar un momento que no pueda viajar, que mis piernas no funcionen”, reconoció Falcón.

¿JORGE FALCÓN Y POLO POLO ESTÁN PELEADOS?

Sobre los supuestos rumores de una rivalidad con su colega Polo Polo, Jorge Falcón aclaró las cosas y le aseguró a Yordi Rosado que todo se trata de un mal entendido ya que no puede haber conflictos entre ellos por la popularidad ya que sus estilos de comedia son diferentes.