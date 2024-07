Isabel Madow reveló que rechazó formar parte de ‘La Casa de los Famosos México’ por una poderosa razón

Antes de que se anunciaran a los nuevos habitantes de “La Casa de los Famosos México” mucho se especuló sobre quiénes serían los personajes elegidos en esta edición, al grado de que inclusivo se crearon quinielas para averiguar a los próximos participantes. Estos incluyeron nombres tanto de personalidades con gran popularidad en el momento, como de quienes en algún momento ya habían estado en este tipo de formatos, siendo Isabel Madow una de las que se mencionó con mayor frecuencia.

Sin embargo, al momento de que se develó el elenco completo, la modelo no figuró entre los elegidos, algo que hoy se sabe, tuvo una poderosa razón detrás que ella misma se encargó de confirmar.

Por qué Isabel Madow no quiso estar en ‘La Casa de los Famosos México’

Con la accesibilidad que la caracteriza con las cámaras y la mantiene en el gusto del público aún cuando no siempre tiene muchos compromisos en la pantalla, Isabel Madow le compartió una sincera declaración a Eden Dorantes para su canal de YouTube, misma en la que dio el motivo verdadero de su rechazo a estar en LCDLFM.

“Me encantaría volver a entrar, ya son casi 20 años de que estuve en ‘Big Brother’, yo creo que a la gente sí le gustaría verme ahí. Sí lo pensé bastante, pero me empezó a entrar la ansiedad y angustia de pensar en dejar a mi hijo solo. No tengo quien me ayude con mi niño y esa era una razón, la otra porque me daba angustia dejarlo también”, explicó Madow, dejando ver que aunque se planteó la posibilidad de ingresar, al final la inquietud de despegarse del menor no se lo permitió.

Respecto a cuál era su preocupación principal, Isabel señaló que apenas tiene siete años y debido a que no creció con su padre, está muy apegado a ella. “Obviamente necesito el trabajo, pero la salud emocional de mi hijo es más importante y no le podía hacer eso”, mencionó, reiterando que hace 20 años le era mucho más sencillo participar en este tipo de proyectos porque no tenía a nadie que dependiera de ella.

No obstante, esta apertura para hablar del por qué rechazó la oferta, hizo suponer que no es algo que descarte del todo, sino que en un futuro, cuando las circunstancias se lo permitan, podría volver a protagonizar un reality 24/7 como el que la llevó a la fama a inicios de los 2000.