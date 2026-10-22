Integrante de ‘Me caigo de risa’ presenta a su novia pero hace unos años TENÍA NOVIO, ¿de quién se trata?

“Hoy me traje a mi pareja a ver el estreno de ‘Me Caigo de Risa’ en su 12va temporada. Gracias, Katy. No hubiera llegado hasta acá sin tu compañía”.

La nueva temporada de ‘Me caigo de risa’ se acaba de estrenar y una de las integrantes de la famosa ‘familia disfuncional’ sorprendió en redes sociales al presentar a su novia.

Es la actriz Ari Albarrán quien compartió una serie de imágenes en las que aparece junto a Katya durante el arranque de la doceava temporada de la emisión.

“Hoy me traje a mi pareja a ver el estreno de ‘Me Caigo de Risa’ en su 12va temporada. Gracias, Katy. No hubiera llegado hasta acá sin tu compañía”, escribió.

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De inmediato, usuarios en redes sociales se dieron a la tarea de buscar más detalles sobre la vida de la joven que acompaña a la comediante. Poco se descubrió, pues ella comparte únicamente momentos de su vida diaria sin destapar más.

Sin embargo, la sorpresa fue mayor pues hace algunos años Ari sostenía un romance con el actor Juan Carlos Medellín. Y es el propio canal 5, donde se transmite ‘Me caigo de risa’, quien dio cuenta del noviazgo entre Ari y Juan Carlos; éste último dio vida a otro policía en el sketch ‘Harina’ de ‘Backdoor’.

Medellín también formó parte del elenco de ‘La obra que sale mal’, donde participó junto a ‘El Guana’ y la propia Ari Albarrán.

Juan Carlos ha aparecido también en ‘Madre solo hay dos’, protagonizada por Paulina Goto y Ludwika Paleta, además de la cinta ‘Cosas Imposibles’ y la serie ‘Asesino del Olvido’ y ‘La Oficina’.

Además, Medellín se convirtió en papá de una niña en 2025.

Aunque no se sabe más del truene y los motivos que llevaron a Ari y a Juan Carlos a no continuar con su relación, usuarios especularon que lo habría dejado para iniciar un romance con Katya.

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Hasta el momento, ninguno de los involucrados a aclarado la información.