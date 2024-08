¿Hubo amor? Lucero rompió el silencio y habló como nunca de su relación con Luis Miguel

Lucero, a lo largo de su carrera, realizó diversas películas, especialmente en su adolescencia. Una de ellas fue “Fiebre de amor”, en la que compartió créditos con Luis Miguel. Ambos eran los artistas del momento, y esta película fue una gran catapulta para sus carreras.

Fue precisamente en ese rodaje donde los artistas se conocieron y desarrollaron una química tanto dentro como fuera de la pantalla. Sin embargo, esto no se consolidó en un noviazgo.

Lucero habló recientemente sobre este momento en una entrevista con Yordi Rosado, donde aseguró que hubo una gran atracción entre Luis Miguel y ella.

Con Luis Miguel no es que estuviéramos beso y beso, sí teníamos como una cosita, nos encantábamos. Lucero

La cantante recordó esta experiencia con mucho cariño, ya que la locación fue en Acapulco.

“Yo pienso, sean hace 20, 30 o 40 años, dos chavos de esa edad haciendo una película en Acapulco durante dos o tres meses juntos era muy divertido y más allá de ir a besuquearnos, era la ilusión de ‘me gusta’, ‘ahí viene’. Estábamos todo el día juntos y claro que nos gustábamos”, dijo Lucero en la entrevista.

¿Por qué no fueron novios Lucero y Luis Miguel?

Lucero confesó la razón por la que nunca fue novia de Luis Miguel. Según sus propias palabras, hubiera sido muy complicado pasar tiempo juntos ya que ambos tenían carreras consolidadas con compromisos establecidos.

No éramos novios oficiales, él tenía una carrera muy fuerte, muy presente y durante el tiempo que duró la película nos vimos mucho. Después, nos veíamos de vez en vez, pero muy esporádicamente. La relación era más de la película, pero nos la pasamos increíble. Lucero

Además, Lucero sabía que si se enamoraba de Luis Miguel, era probable que terminara con el corazón roto.

“A mis 15 años decía: ‘si me enamoro a muerte de Luis Miguel voy a sufrir muchísimo porque en dos meses no lo voy a volver a ver’ y lo comentaba con mi mamá: ‘la neta se van a dejar de ver’ y eso lo tenía claro porque mi carrera me iba llevando y sabía que terminabas algo, dejas de ver a una familia y empiezas otra’”.