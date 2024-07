Nicola Porcella reveló que Irina Baeva no la está pasando bien tras su separación con Gabriel Soto: los detalles

La polémica sigue rondando a Irina Baeva, quien lejos de lo que pensaba, se ha tenido que enfrentar a complicados episodios tanto en su vida personal como laboral. Esto ya que a la par de que estallaron las críticas en su contra por su interpretación en “Aventurera”, se dio a conocer que su relación con Gabriel Soto ya había llegado a su fin.

Esto inevitablemente la ha expuesto al escrutinio público, una situación que Nicola Porcella, uno de sus compañeros en la puesta en escena, ha podido ver de cerca. Al grado de que desde su perspectiva, Irina está tratando de mantenerse en pie, aunque ahora mismo las adversidades no se lo permitan.

Nicola Porcella lamenta lo que le está pasando a Irina Baeva

Luego de su debut estelar como parte del elenco especial de “Aventurera”, Nicola Porcella sostuvo una breve charla con diversos medios de comunicación, en la que además de expresar lo feliz que está con este proyecto, también hizo mención a Irina Baeva, su compañera de reparto.

Uno de los puntos que el peruano resaltó, fue el hecho de que le parece sorprendente que aún con todos los escándalos que hay a su alrededor, la actriz está firme en su compromiso de dar lo mejor de sí en cada presentación. No obstante, aún con los intentos que la rusa ha hecho por cumplir puntualmente con todos sus compromisos, sí se le estaría complicando separar lo que pasa en su intimidad. “Se le nota que no está bien. Me da cosita porque se ve que es una mujer súper linda, se le ve de nobles sentimientos, es trabajadora”, dijo Nicola.

Adicionalmente, el exparticipante de “La Casa de los Famosos” explicó que comprende perfectamente que Baeva no se sienta bien, pues además de las críticas que ha recibido, tiene que sobrellevar el duelo por su separación de Gabriel Soto. “Obviamente una ruptura duele y todo lo que conlleva también; además que estés en boca de todo el mundo, saber que la gente habla, lo que se ha inventado. Es toda una enseñanza, porque la verdad mis respetos, creo que no cualquier persona tiene el temple para pararse en el escenario así", apuntó Porcella, refiriéndose a la entereza con la que Irina Baeva ha esquivado todas las especulaciones.

Nicola resaltó que aunque Irina le parece muy bella, no tiene ningún otro tipo de interés en ella Instagram

¿Romance en puerta? Esto piensa Nicola de Irina Baeva

Otra pregunta que Nicola Porcella recibió incesablemente, fue si Irina le parece una mujer de la que pueda enamorarse, pues para nadie es un secreto que la actriz es sumamente bella. “Claro que me parece una mujer preciosa, pero de ahí a empezar algo, no. Hay un trato cordial y nada más. Acaba de terminar con un gran actor y yo respeto eso; que me parezca guapa no quiere decir que yo busco tener algo con ella”, finalizó el peruano, quien pese a lo accesible que suele ser ante las cámaras, siempre se ha mostrado más reservado cuando se trata de su vida personal y familiar.