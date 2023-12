Gustavo Adolfo Infante se lanza contra Peso Pluma por destrozar un monitor en pleno concierto

Los conductores se preocuparon porque Peso Pluma pudo haber lastimado a alguien.

El comunicador Gustavo Adolfo Infante ha vuelto a criticar el comportamiento de Peso Pluma durante sus conciertos del “Doble P Tour” en Latinoamérica. Esto ocurrió después de que el cantante de “Lady Gaga” reaccionara furioso sin razón aparente, pateando y lanzando un monitor desde el escenario.

¿Qué dijo Gustavo Adolfo Infante sobre Peso Pluma?

En el programa “De primera mano”, conducido por Addis Tuñón, Érika González, Lalo Carrillo y Gustavo Adolfo Infante, la noticia polémica generó un debate.

“Si te sobra tanto (dinero), mejor regálaselo a una persona que le haga falta”. Lalo Carrillo

Infante se mostró molesto por el comportamiento del cantante, afirmando que “tiene problemas para controlar la ira”.

“Si vas caminando y te tropiezas con un bote de basura, no lo agarras y no lo avientas. ¿Qué culpa tiene el objeto?”, comenzó el periodista. “No sé si es esquizofrenia, locura, payasada, prepotencia… ¿Alguien me puede explicar?”.

VIDEO ¡#PesoPluma ENLOQUECE y ARROJA monitor contra su público! Así reaccionó el cantante al tropezar con el objeto#DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/qNvPKDakT3 — De Primera Mano (@deprimeramano) December 14, 2023

Los conductores afirmaron que no había motivo para que el novio de Nicki Nicole reaccionara de esa manera, poniendo en peligro la seguridad de los fans que estaban en la primera fila.

Lalo Carrillo sentenció: “Si te sobra tanto (dinero), mejor regálaselo a una persona que le haga falta, ¿no?”.

¿Peso Pluma se droga?

Este no es el primer incidente en el que Peso Pluma es criticado por su comportamiento en los conciertos. Hace solo unos días, fue señalado por supuestamente ingerir drogas en medio de una de sus presentaciones.

Peso Pluma se agachó, pero todavía se desconoce para qué lo hizo. (Twitter)

En redes sociales, el artista de 24 años generó especulaciones y teorías por su comportamiento “sospechoso” detrás del escenario.

