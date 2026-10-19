Gala Montes exhibe fotos fum4ndo con su hermana cuando ERAN NIÑAS y en presencia de su mamá

“Ya vieron su live donde critica mi físico y dice que con ella yo NO consumía nada? A las pruebas me remito”.
Gala Montes y su mamá, doña Crista, vuelven al centro del debate luego de que se filtraran unas fotos en las que aparecen fumando cuando la actriz y su hermana ‘Beba’ eran tan sólo unas niñas.
Las fotografías comenzaron a circular a través de una cuenta en X ajena a Gala, sin embargo, la propia famosa retomó las imágenes y con ellas cuestionó una versión que, según ella, Crista había presentado recientemente en una transmisión en vivo.
“Ya vieron su live donde critica mi físico y dice que con ella yo NO consumía nada? A las pruebas me remito”, escribió la cantante en X.
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Me encontré estas joyitas navegando por internet— Brote Psicotico Galoca (@BrotePsicotico4) October 18, 2026
El premio para la mamá de año es para doña pelos de maruchan.
La doñita decía no meter hombres a la casa pero si ponía a fumar a sus hijas siendo menores de edad,cuántos años creen que tuviera gala? @dimeperra @alepindter22_ pic.twitter.com/RZ8RZwwfqJ
En las imágenes se observa a Gala expulsando humo por la boca. También lo hace su hermana ‘Beba’. Aparentemente estaba utilizando una pipa de agua, también conocida como ‘hookah’ o ‘shisha’.
En una tercera foto se observa a Crista Montes junto a un hombre y la pipa de agua.
La publicación provocó cuestionamientos sobre las circunstancias en las que fueron tomadas las fotografías, principalmente porque Gala y su hermana eran menores de edad.
Todo sobre la banda que marcó a varias generaciones
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La reacción de la cantante se suma a otros intercambios públicos entre ambas, aunque en esta ocasión el desacuerdo gira alrededor de fotografías familiares que no habían formado parte de la conversación reciente.