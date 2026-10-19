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Gala Montes exhibe fotos fum4ndo con su hermana cuando ERAN NIÑAS y en presencia de su mamá

La señora Crista Montes alardeaba que cuando sus hijas vivían con ella no consumían nada, pero Gala desmintió sus dichos.

Octubre 19, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Aparecen fotos de Gala Montes fumando con su hermana y su mamá.

X

“Ya vieron su live donde critica mi físico y dice que con ella yo NO consumía nada? A las pruebas me remito”.

Gala Montes y su mamá, doña Crista, vuelven al centro del debate luego de que se filtraran unas fotos en las que aparecen fumando cuando la actriz y su hermana ‘Beba’ eran tan sólo unas niñas.

Las fotografías comenzaron a circular a través de una cuenta en X ajena a Gala, sin embargo, la propia famosa retomó las imágenes y con ellas cuestionó una versión que, según ella, Crista había presentado recientemente en una transmisión en vivo.

“Ya vieron su live donde critica mi físico y dice que con ella yo NO consumía nada? A las pruebas me remito”, escribió la cantante en X.

TE RECOMENDAMOS: Gala Montes exhibe video donde su mamá habría confesado que la maltrataba a través de mensajes en fotos

En las imágenes se observa a Gala expulsando humo por la boca. También lo hace su hermana ‘Beba’. Aparentemente estaba utilizando una pipa de agua, también conocida como ‘hookah’ o ‘shisha’.

En una tercera foto se observa a Crista Montes junto a un hombre y la pipa de agua.

La publicación provocó cuestionamientos sobre las circunstancias en las que fueron tomadas las fotografías, principalmente porque Gala y su hermana eran menores de edad.

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La reacción de la cantante se suma a otros intercambios públicos entre ambas, aunque en esta ocasión el desacuerdo gira alrededor de fotografías familiares que no habían formado parte de la conversación reciente.

Gala Montes Beba Montes Crista Montes
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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