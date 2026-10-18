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Gala Montes exhibe video donde su mamá habría confesado que la maltrataba a través de mensajes en fotos

Tras la publicación de su canción “La mala”, Gala reavivó el pleito con su madre Crista

Octubre 17, 2026 • 
Alejandro Flores
gala montes crista montes.jpg

Gala Montes

Instagram

La publicación de “La mala”, primera canción del nuevo álbum de Gala Montes, ha revivido la polémica con su madre.

La actriz y ahora también cantante lleva casi un lustro en pleito con su madre Crista Montes, a quien acusa de haberla maltratado, manipulado y abusado económicamente de ella.
En “La mala”, Gala hace alusión a esta situación en la que siente que la sociedad la ha revictimizado por comentarios que le hacen redes sociales.
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Y junto con el estreno de la canción publicó una fotografía de ella cuando era niña (fue actriz desde muy temprana edad) con un mensaje que habría sido escrito por su madre y que es ofensivo.

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La foto de Gala Montes y el mensaje ofensivo

En el mensaje se le reclama a Gala por permitir que le tomaran fotos con una imagen que, se lee en la foto, la hacen “parecer una prostituta”.
Aunque no hay una alusión directa hacia su madre, el contexto fue interpretado por sus fans como una continuación de su pugna.

Y en X, la propia Montes alimentó esa teoría con una publicación en la que aparece un video de su Crista Montes diciendo:
“Y va a haber más fotos, porque escribí más”.

De esta manera, Gala respondió también a sus haters, quienes la acusaban de haber escrito el mensaje ella misma para luego señalar falsamente a su madre.

Gala Montes
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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