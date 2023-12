Fans de Anahí reviven una pelea entre ella y Pepillo Origel: esta fue la icónica respuesta de la RBD

Los fans de Anahí, la querida estrella de RBD, han revivido una antigua pelea entre ella y el famoso presentador de televisión Pepillo Origel. Aunque la disputa ocurrió hace años, la icónica respuesta de Anahí sigue siendo un tema de conversación entre los fans.

Fans aplauden a la contundente respuesta que Anahí realizó a Pepillo Origel

La pelea se originó durante una entrevista en el programa de Origel, “Derecho de Admisión”. Aunque los detalles específicos de la disputa no están claros, los fans recuerdan vívidamente la respuesta de Anahí.

Anahí, conocida por su papel de Mía Colucci en la popular telenovela “Rebelde” y como miembro del grupo musical RBD, es conocida por su espíritu fuerte y su habilidad para defenderse. Cuando Origel la confrontó, Anahí respondió con gracia y determinación, dejando una impresión duradera en sus fans.

La respuesta de Anahí fue tan poderosa que los fans la consideran un momento icónico en su carrera. A pesar del tiempo transcurrido, los fans continúan compartiendo este momento en las redes sociales, demostrando el impacto duradero que Anahí ha tenido en sus vidas.

“Yo no te mando ni un beso, porque te vi el otro día. Porque yo nunca puedo estar de malas, ni tener sueño ni nada. Él que según es mi amigo sí puede hablar mal de mí. Yo le dije ‘No quiero, por favor y súper buena onda me fui, pero Pepillo no perdona que tenga sueño un día, así que ya me caes gordo, ya no te quiero, bye”, le contestó Anahí al presentador.

Aunque Anahí y Origel han seguido caminos diferentes desde entonces, este incidente sigue siendo un testimonio del carácter fuerte de Anahí y de su habilidad para manejar situaciones difíciles con gracia.

Hoy en día, Anahí sigue siendo una figura influyente en la industria del entretenimiento, y su respuesta a Origel es solo un ejemplo de su espíritu resiliente. Aunque la pelea es un recuerdo del pasado, la respuesta de la RBD sigue inspirando a sus fans en el presente.