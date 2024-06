El exproductor de Paco Stanley aclaró cómo era la relación del presentador con Ismael ‘Mayo’ Zambada

Entre las polémicas que en vida rodearon a Paco Stanley, sin duda alguna está el día que supuestamente recibió una amenaza por parte de Ismael “Mayo” Zambada mientras estaba transmitiendo en vivo. Este episodio causó inquietud entre el público y todos los televidentes que se percataron de lo que acababa de ocurrir, pues aunque el presentador trató de sortear la situación, resultó evidente lo mucho que se desencajó cuando leyó este mensaje.

Más de 25 años después de este día y en medio de todo el interés que despertó el aniversario luctuoso de Stanley, uno de los productores que trabajó con él en ese tiempo finalmente se decidió a romper el silencio y reveló qué fue exactamente lo que pasó.

Pepe Cabello explicó qué tan cierto fue que Paco Stanley recibió una amenaza del “Mayo” Zambada

Durante una reciente conversación con “Ventaneando”, Pepe Cabello, quien figuró como productor de “Pácatelas”, habló sobre la vez que Paco Stanley leyó un misterioso recado, sin imaginar que el remitente era un traficante. Pese a las versiones que han circulado, el también amigo del conductor negó que esto lo tomara por sorpresa.

“Llegó así de imprevisto. ¿Tú crees que si hubiera sido algo malo, Paco lo hubiera dicho?, se hubiera frenado o lo hubiera omitido como hacía con muchos mensajes que no quería leer.

Asimismo, Cabello aseguró que se trató de una broma organizada por el propio Stanley, pues la tarjeta traía una indicación de que no debía leerse. Por lo que, al sentirse retado por esta prohibición, decidió incluirlo en la transmisión.

YouTube

¿Paco y Zambada realmente se conocían?

Sobre si el extinto presentador y el traficante, que poco después se volvió uno de los criminales más buscados en México, se conocían, José Cabello evitó dar detalles, reiterando que ni siquiera puede asegurar que fuera cierto eso de que el “Mayo” Zambada estuviera entre el público como decía la nota.

No obstante, confesó que si bien él estaba en cabina supervisando que todo saliera bien, supo que había una persona parecida con los asistentes que ese día fueron al programa, aunque no llamó la atención puesto que para ese momento aún no era tan famoso ni estaba siendo perseguido por las autoridades.

Estas declaraciones contrastan con los dichos de Benito Castro, quien en una ocasión reveló que conoció a Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como “El señor de los cielos” gracias a que acudió a las oficinas de Stanley, lo que podría delatar que sí llegó a tener comunicación con este tipo de personajes.