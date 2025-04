Escándalo en el matrimonio de Ricky Montaner: hay rumores de separación y su esposa no se calló nada

Stefi Roitman y Ricky Montaner hacen parte del clan de la familia Montaner, y con tres años y tres meses de matrimonio, la pareja ahora transita por una etapa que solo ellos pueden contar con lujo de detalles, pero que, pese a todo, y a que hace parte de su forma de llevar su matrimonio y vida profesional, avivó los rumores de separación.

Stefi Roitman fue entrevistada por ‘Puro Show’ para Argentina desde España y aclaró que está “feliz y enamorada”, en referencia a su relación con Ricky Montaner, pese a que está ahora sola en Madrid, donde está trabajando. La actriz, modelo y bailarina confesó que “extraña” a su esposo y puso fin a los rumores de separación o crisis.

La esposa de Ricky Montaner habló de cómo es llevar el matrimonio a distancia

Tras revelar que realmente extraña mucho a Ricky Montaner, la actriz explicó cómo es llevar su matrimonio a la distancia. “Nos vemos mucho, nos acompañamos mucho, pero a veces los viajes se cruzan. Yo he estado tres semanas en Buenos Aires que Ricky no ha podido venir porque él está con sus giras y shows… y un montón de cosas. ¡Mi esposo es un toro, no para!”

Para mantener la llama encendida y cortar con la barrera de la distancia, las videollamadas y las fotos siempre están presentes en la vida de Stefi Roitman y Ricky Montaner: “Nos gusta estar en el detalle. Nos contamos anécdotas y es algo que me gusta compartirlo con él”.

Ricky Montaner y Stefi Roitman siguen juntos y no hay crisis Instagram

La esposa de Ricky Montaner llega con sorpresas

Tanto el hijo de Ricardo Montaner como Stefi Roitman tienen una agenda muy apretada que los lleva a vivir en ciudades separadas, inclusive en continentes diferentes, lo cual lleva a que hoy la actriz desmienta los rumores sobre una separación o crisis en su matrimonio.

En medio del esfuerzo que ambos deben hacer y los sacrificios a los que someten a su matrimonio, la esposa de Ricky Montaner confesó que está próxima a estrenar una película española con Ron Perlman, el actor de ‘Hellboy’, y está a la espera del estreno de otra película argentina.