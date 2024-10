¿Elizabeth Gutiérrez le lanzó una indirecta a William Levy? Este fue su extraño mensaje

Como te contamos en TVyNovelas, William Levy retomó el polémico tema que le cambió la vida y, en una de sus charlas más sinceras, contó según su punto de vista cómo fue su relación con Elizabeth Gutiérrez y por qué se separaron.

“Se han dicho muchas mentiras, muchas cosas, me han difamado (...) le he dado lo mejor del mundo, pero no es sólo ella la que necesita recibir”, le dijo William Levy a Jordi Martin para el programa El gordo y la flaca. Esta declaración que responsabiliza también a Elizabeth Gutiérrez del truene, como era de esperarse, no podía quedar sin respuesta.

¿QUÉ ESCRIBIÓ ELIZABETH GUTIÉRREZ TRAS LAS DECLARACIONES DE WILLIAM LEVY?

En su entrevista difundida hace unas horas por las redes sociales de El gordo y la flaca, William Levy se mostró conmocionado por lo que se ha dicho de él ya que, aseguró, todas las acusaciones de maltrato y violencia en su contra fueron mentiras.

“Te cubrí con mi piel y mi alma para protegerte de todo, pero todo… no te alcanzó”

“Hay cosas que también a mí me faltan, y me han faltado todos estos años”, se lamentó William Levy... sin embargo, para su ex Elizabeth Gutiérrez, esa versión de los hechos es incorrecta o al menos eso dejó entrever en una imagen que publicó en sus historias de Instagram.

“Te cubrí con mi piel y mi alma para protegerte de todo, pero todo… no te alcanzó”, se lee en la intrigante reflexión que Elizabeth Gutiérrez posteó hace unas horas y que desató un auténtico debate entre los seguidores de la pareja.

¿QUÉ DIJO ELIZABETH GUTIÉRREZ DE SU SUPUESTA INDIRECTA PARA WILLIAM LEVY

Los conductores del programa Despierta América no se quedaron con las ganas y le preguntaron a Elizabeth Gutiérrez el verdadero significado del mensaje, ¿fue en efecto un dardo contra William Levy?

“Me pareció superlindo ese post, de verdad. Siempre doy todo de mí, con amor (…) me gusta entregarlo todo desde el amor”, expresó la actriz; sin embargo, esta respuesta no dejó satisfecha a muchos internautas, quienes sostienen que sí se trató de una respuesta muy clara para William Levy, ¿será?