El día que Aleks Syntek se salvó de la ira de Alejandra Guzmán gracias a una graciosa táctica: ¿qué pasó?

Además de ser reconocido en el mundo de la música por icónicas composiciones como “Sexo, pudor y lágrimas” y “Duele el amor”, Aleks Syntek también es famoso por sus polémicas declaraciones que lo han metido en aprietos en más de una ocasión , como el día en que se le ocurrió acusar a la “Reina de Corazones” de un presunto plagio y ella se vengó.

Desde su ocurrencia de tirar un disco de Kenia Os a la taza del baño hasta el día que declaró que él había sido el “precursor del rap en México”, Aleks Syntek siempre encuentra la forma de viralizarse en redes sociales: ahora, por ejemplo, causó furor entre los internautas cuando contó cómo declararle su amor a Alejandra Guzmán lo salvó de una golpiza segura.

¿Qué pasó entre Aleks Syntek y Alejandra Guzmán?

Aleks Syntek se convirtió en el invitado especial más reciente del programa “Montse & Joe”, espacio en el que reveló cómo una crítica que lanzó en contra de la música de Alejandra Guzmán estuvo a punto de salirle muy cara ya que ella se mostró dispuesta a golpearlo por sus declaraciones.

Con un dejo de humor y nostalgia, Aleks Syntek recordó que en efecto a él se le ocurrió sugerir que la rockera hacía supuesto plagio; sin embargo, lo que nunca se imaginó fue que ambos coincidirían en un evento en Monterrey, Nuevo León.

“Llego a Monterrey, salgo a cantar y entra Alejandra con todo su equipo de gente y me ve y me dice: ‘Vas a ver c4br0n, te voy a romper toda tu m4dr3’ y la veo y dije: ‘Ya me va a romper la m4dr3 Alejandra’ (…) me bajo de las escaleras todo temeroso, entro al área de la cafetería y no la veo, yo dije ‘ya la libré’ y en eso sale Alejandra y se me deja venir encima”, recordó.

En medio de las risas de Montserrat Oliver, Aleks Syntek recordó que recurrió a una estrategia para calmar a la hija de Silvia Pinal... ¡le dijo que estaba enamorado de ella!

"¡Es que tú no sabes, Alejandra, he estado enamorado de ti desde siempre y nunca me pelaste, por eso estoy resentido contigo! (...) y fue y me abrazó, me dio un beso”, relató Syntek

¿Aleks Syntek se le declaró a Alejandra Guzmán en el pasado?

Las palabras de Aleks Syntek dejaron entrever que su interés por Alejandra Guzmán data del pasado y, en efecto, el músico confirmó que años antes sí le había “tirado la onda” a la rockera pero ella lo rechazó por un motivo que le dolió.

“Un día le tiré la onda, le dije: ‘Sí me gustas mucho’ y me dijo: ‘Estás muy fresita, Alex, me gusta el rock and roll’ ”, recordó el compositor.