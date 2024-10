El contundente mensaje que lanzó la actriz italiana que estaría en una relación con William Levy

La actriz y modelo italiana, Cristina Cori, ha salido a hablar por primera vez sobre la ola de rumores que la vinculan sentimentalmente con el galán de telenovelas, William Levy. Mientras el actor continúa su gira de trabajo en Europa, el foco de atención se ha desviado de su carrera a su vida amorosa, generando controversia en redes sociales.

¿Qué hay detrás de los rumores?

William Levy, conocido por su participación en producciones exitosas como Sortilegio y Triunfo del amor, se encuentra actualmente grabando una serie en España tras finalizar el rodaje de la película italiana Tradita. Fue en este contexto que el periodista español Alex Rodríguez reveló, en el programa ¡Siéntese quien pueda!, una supuesta relación entre Levy y Cristina Cori, su compañera de reparto en la película.

Según Rodríguez, la actriz italiana, de apenas 21 años, habría conquistado el corazón del actor cubano, atrayendo rápidamente la atención de los medios de comunicación y generando comentarios en redes sociales. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de especulaciones, Cori no ha confirmado ni negado estos rumores sobre su relación con Levy.

El mensaje de Cristina Cori en redes sociales

Ante la creciente exposición mediática y el aumento de comentarios negativos que ha recibido en plataformas como Instagram, Cristina Cori compartió un mensaje en sus historias de la red social, expresando cómo ha enfrentado la situación. Aunque no se refirió directamente a los rumores, su mensaje reflejó la presión que ha sentido por el constante escrutinio público.

“Nada te mata más rápido que tu propia mente. No te estreses por cosas que están fuera de tu control”, escribió la actriz, citando una publicación de la cuenta @thegoodquote. “Tu mente puede ser tu mayor aliado o tu mayor enemigo. No dejes que se vuelva contra ti preocupándote por lo que no puedes controlar. Protege tu paz y deja ir las cosas más allá de tu alcance.”

Este mensaje deja entrever que la actriz ha preferido mantener la calma en medio de las especulaciones y ha decidido centrarse en proteger su bienestar mental, dejando en claro que no piensa alimentar los rumores que circulan sobre su vida privada.

Por ahora, Cristina Cori ha optado por el silencio respecto a su posible romance con William Levy, prefiriendo enfocar su energía en mantenerse tranquila ante la tormenta mediática. Instagram / cristinacori_

Una figura alejada del escándalo

Antes de que su nombre comenzara a sonar en los medios, Cristina Cori llevaba una vida alejada de las polémicas, con un perfil discreto en redes sociales y apenas unos 8 mil seguidores en Instagram. No obstante, la supuesta relación con William Levy la ha puesto en el centro de atención de manera repentina, lo que la ha llevado a recibir ataques y comentarios críticos, a pesar de no haber hecho pública ninguna declaración sobre su vida amorosa.