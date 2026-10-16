Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Destapan que ‘Junior H’ podría padecer VIH y usuarios señalan que sus cambios físicos lo confirmarían

El cantante fue señalado de ser protagonista de un relato en donde un abogado cuenta cómo la ex de su cliente terminó supuestamente relacionada con él y enfermó.

Octubre 16, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Junior-H.jpg

‘Junior H’ salió a contar la verdad sobre los señalamientos de que enfermó de VIH.

Getty Images

‘Junior H’ salió a hablar públicamente de sus cambios físicos y si ellos tienen relación a un supuesto diagnóstico de VIH.

Y es que usuarios lo relacionaron a una historia que se difundió en TikTok, en donde un abogado narró el caso de su cliente, hijo de un empresario hotelero, cuya expareja lo habría acusado de contagiarle VIH tras una denuncia por violación.

Según la historia, la familia de su cliente solicitó pruebas médicas que dieron negativo, y el hombre se negó a entregar dinero que aparentemente le exigían para cubrir un tratamiento.

En tanto, surgieron otras versiones que indican que la mujer implicada habría descubierto su condición después de sufrir un accidente y someterse a estudios hospitalarios. En las diferentes variantes, el cliente demostró no padecer el virus.

TE RECOMENDAMOS: Michael Douglas revela que intentaron atacarlo durante los Oscar: “APUÑ4LARTE con una aguja infectada con VIH”

En el video que compartió el abogado sostiene que la mujer terminó la relación con su pareja tras descubrir una presunta infidelidad con “un cantante de corridos tumbados”, sin mencionar nombres.

Sin embargo, al escuchar el relato, usuarios comenzaron a barajar los nombres de cantantes. ‘Junior H’, ‘Neton Vega’ y ‘Gabito Ballesteros’ sonaron fuerte sin que el abogado confirmara nada.

Dos elementos principales daban “soporte” a que supuestamente se trataba de ‘Junior H’: la notoria pérdida de peso que muestra recientemente el intérprete y otra versión más intrincada, que la letra H de su nombre artístico obedece al virus señalado en el relato.

Si bien ni la apariencia física ni los cambios corporales pueden determinar si una persona tiene VIH, usuarios en redes sociales siguieron con las especulaciones. Tras viralizarse la historia y ante mensajes de preocupación, ‘Junior H’ salió a aclarar el tema que atañe su salud.

@pierre_eliteperito

Víctima falsa termina en la cárcel 😎 #corridos #corridostumbados #derecho #penalista #perito

♬ sonido original - Pierre élite

¿’Junior H’ confirmó que tiene VIH?

Ante la ola de comentarios, el cantante de corridos tumbados se dirigió a sus seguidores y les dijo la verdad: “Estoy bien, gracias a Dios”. Y les dio las gracias a todos los que se preocuparon “de corazón” por él.

En la misma línea, el intérprete fue contundente con su respuesta: “Mi cambio físico es simplemente el resultado de decisiones que tomé por mi bienestar”.

Luego, no dudó en mostrar su molestia ante el relato que se viralizó y lo relacionó como el protagonista.

“Qué curioso cómo las redes sociales cada día están más podridas y pueden convertir algo tan personal como la salud de alguien en motivo de especulación y entretenimiento”, señaló.

Al tiempo, agregó: “Lo triste no es lo que se pueda decir de mí, sino la facilidad con la que hemos normalizado hablar y burlarnos de situaciones que para otras personas y familias representan verdaderas batallas”.

Timbiriche: su historia, polémicas y la serie que revela sus secretos

Todo sobre la banda que marcó a varias generaciones

timbiriche (2).jpg
Series y Cine
¿Qué se cuenta sobre Sasha, sus papás y Luis de Llano en el primer capítulo de “Timbiriche”, en ViX?
La bioserie “Timbiriche” comenzó con la narración de los primeros tres años de la banda
Octubre 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
Series y Cine
Primeros episodios de la serie Timbiriche ya desataron críticas y opiniones
Octubre 10, 2026
Famosos
¿Qué fue de Alexa Lozano, la Timbiriche que cantó el último éxito de la banda, “Muriendo lento”?
Octubre 02, 2026
Famosos
Historias de superación en Timbiriche: así vencieron sus adicciones algunos de sus miembros
Octubre 02, 2026
Famosos
Los noviazgos que hubo dentro de Timbiriche, confesados por ellos mismos
Octubre 01, 2026
timbriche.jpg
Famosos
El engaño que fue necesario para lograr el primer reencuentro de Timbiriche en el Festival Acapulco 98
Septiembre 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
timbiriche.jpg
Famosos
10 cosas que debes saber de Timbiriche antes de ver la bioserie, incluyendo el regaño de Raúl Velasco
Septiembre 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
luis de llano (1).jpg
Famosos
¿Cómo se retrata a Luis de Llano en la bioserie “Timbiriche”, de ViX?
Septiembre 24, 2026
 · 
Alejandro Flores

NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Anuel AA tiene VIH? Descubren en una de sus bodegas decenas de FRASCOS CON MEDICAMENTO

Junior H.jpg

Antes de su mensaje final expresó que “allá afuera hay gente luchando por su vida, mientras otros hacen de la salud ajena un chiste”.

Y concluyó agregando que espera que “nunca tengamos que estar del otro lado para aprender a tener empatía”.

Junior H VIH
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Angelica-Vale.jpg
Famosos
Angélica Vale revela que se sometió a una mastectomía ANTE EL RIESGO de padecer cáncer de mama
Octubre 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
El-Capi.jpg
Famosos
‘El Capi’ hace dura confesión: junto a su esposa Itzel PERDIERON a dos bebés antes de convertirse en papás
Octubre 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Gaby-Rivero.jpg
Famosos
Gaby Rivero se convertirá en ABUELA: la hija de la entrañable ‘Maestra Ximena’ está embarazada
Octubre 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
laura zapata (1).jpg
Famosos
La casa de Laura Zapata se deteriora desde hace 2 años; acusa que ha pagado miles de pesos a un contratista
Octubre 16, 2026
 · 
Alejandro Flores
Niño-escondido.jpg
Viral
Captan a niño viajando ESCONDIDO entre las llantas de un autobús con rumbo a Querétaro
El niño de 13 años recorrió 45 minutos hasta que el conductor de otro vehículo se percató y alertó al chofer.
Octubre 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
tvynovelas 47 años galanes short.jpg
Famosos
47 años de TVyNovelas: el día que los galanes nos enseñaron pierna; Soto, Bichir y más se bajaron el short
Como pocas veces, cantantes y actores “perdieron el pudor” ante la lente de nuestra revista
Octubre 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
azalia salvación.jpg
Famosos
Los propios fans sospechan trampa en la salvación de Azalia en La Granja VIP; exponen sus razones
El reto de esta semana lo ganó Azalia, venciendo a Kevyn Bicolor y Julio Camejo
Octubre 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
pimpi castigada (1).jpg
Famosos
La Granja VIP dice que Caso de Pimpinela sí es grave, pero otro día con más calma lo castigan
Adal Ramones anunció al inicio del programa que la sanción sería anunciada después de la salvación pero no sucedió por esta razón
Octubre 15, 2026
 · 
Alejandro Flores