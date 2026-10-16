Destapan que ‘Junior H’ podría padecer VIH y usuarios señalan que sus cambios físicos lo confirmarían

‘Junior H’ salió a hablar públicamente de sus cambios físicos y si ellos tienen relación a un supuesto diagnóstico de VIH.

Y es que usuarios lo relacionaron a una historia que se difundió en TikTok, en donde un abogado narró el caso de su cliente, hijo de un empresario hotelero, cuya expareja lo habría acusado de contagiarle VIH tras una denuncia por violación.

Según la historia, la familia de su cliente solicitó pruebas médicas que dieron negativo, y el hombre se negó a entregar dinero que aparentemente le exigían para cubrir un tratamiento.

En tanto, surgieron otras versiones que indican que la mujer implicada habría descubierto su condición después de sufrir un accidente y someterse a estudios hospitalarios. En las diferentes variantes, el cliente demostró no padecer el virus.

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En el video que compartió el abogado sostiene que la mujer terminó la relación con su pareja tras descubrir una presunta infidelidad con “un cantante de corridos tumbados”, sin mencionar nombres.

Sin embargo, al escuchar el relato, usuarios comenzaron a barajar los nombres de cantantes. ‘Junior H’, ‘Neton Vega’ y ‘Gabito Ballesteros’ sonaron fuerte sin que el abogado confirmara nada.

Dos elementos principales daban “soporte” a que supuestamente se trataba de ‘Junior H’: la notoria pérdida de peso que muestra recientemente el intérprete y otra versión más intrincada, que la letra H de su nombre artístico obedece al virus señalado en el relato.

Si bien ni la apariencia física ni los cambios corporales pueden determinar si una persona tiene VIH, usuarios en redes sociales siguieron con las especulaciones. Tras viralizarse la historia y ante mensajes de preocupación, ‘Junior H’ salió a aclarar el tema que atañe su salud.

¿’Junior H’ confirmó que tiene VIH?

Ante la ola de comentarios, el cantante de corridos tumbados se dirigió a sus seguidores y les dijo la verdad: “Estoy bien, gracias a Dios”. Y les dio las gracias a todos los que se preocuparon “de corazón” por él.

En la misma línea, el intérprete fue contundente con su respuesta: “Mi cambio físico es simplemente el resultado de decisiones que tomé por mi bienestar”.

Luego, no dudó en mostrar su molestia ante el relato que se viralizó y lo relacionó como el protagonista.

“Qué curioso cómo las redes sociales cada día están más podridas y pueden convertir algo tan personal como la salud de alguien en motivo de especulación y entretenimiento”, señaló.

Al tiempo, agregó: “Lo triste no es lo que se pueda decir de mí, sino la facilidad con la que hemos normalizado hablar y burlarnos de situaciones que para otras personas y familias representan verdaderas batallas”.

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Antes de su mensaje final expresó que “allá afuera hay gente luchando por su vida, mientras otros hacen de la salud ajena un chiste”.

Y concluyó agregando que espera que “nunca tengamos que estar del otro lado para aprender a tener empatía”.