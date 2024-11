¡David Bisbal mostró todo en pleno escenario! El VIDEO de su pícaro incidente con un pantalón

Los artistas son conscientes de que los accidentes en el escenario están a la orden del día en cada una de sus presentaciones y, por ello, están preparados ante cualquier suceso inesperado... ¡sin embargo, David Bisbal nunca imaginó que su ropa interior e incluso su “paquete” quedarían al descubierto!

El más reciente “oso” de David Bisbal no tardó en causar sensación entre los internautas e incluso hubo alguna que otra fan atrevida que expresó su envidia hacia las personas de la primera fila ya que a ellas les tocó presenciar todo el “show": esto fue lo que pasó.

TE RECOMENDAMOS:

¿CÓMO SE ABRIÓ EL PANTALÓN DE DAVID BISBAL FRENTE A MILES DE PERSONAS?

En el video de unos segundos de duración, se aprecia cómo David Bisbal consiente a sus fans con uno de sus enérgicos bailes; sin embargo, el pantalón no pudo más y se abrió justo en su entrepierna, lo que dejó al aire su ropa interior.

“Se me ha roto todo”, expresó Bisbal entre avergonzado y sonriente en medio de los gritos de las mujeres que simplemente no podían creer lo que estaban viendo. No conforme con eso, el cantante se paseó con el pantalón roto en lugar de irse a cambiar de ropa.

Como era de esperarse, este curioso incidente desató toda clase de reacciones y divertidos memes en plataformas como X; en cuanto a los comentarios, los internautas no dudaron en darle rienda suelta a la imaginación con un toque muy coqueto de buen humor.

“Sentí el Ave María”, “Enseñaste el arma, David”, “Excelente servicio”, “Las de adelante tuvieron una vista premium” y “Qué suerte tienen algunas” fueron algunas de las reacciones.