Danka, la hija de Daniela Castro, habló del terrible bullying que sufrió en la escuela: “Me tiraron al basurero”

Danka Castro, hija de la reconocida actriz Daniela Castro, compartió en una emotiva entrevista con Jorge “El Burro” Van Rankin los dolorosos episodios de bullying que vivió durante su infancia en la escuela. La joven actriz, de 22 años, relató las agresiones físicas y psicológicas que enfrentó, marcando un momento difícil en su vida.

“A los 8-9 años sufrí bullying, un bullying fuertísimo. Me metieron al basurero, casi me meten al excusado… La primera vez que fue muy fuerte me pegaron en las piernas, me patearon, y las acusé con la prefecta, las castigaron, les metieron un reporte y todo, pero a la semana me tiraron de las escaleras, me quitaron mi comida y ahí decidí callarme por un año”, narró la joven.

Cuando fue cuestionada por el conductor sobre por qué le daba miedo hablar, Danka respondió: “Primero pensé que nadie me iba a creer, empecé a usar suéteres donde no mostraba mis brazos porque estaban llenos de moretones y mi hermana me salvó, es más chica que yo y es una inspiración para mí porque de verdad ella es muy madura como mujer y es un ejemplo para mí”, narró.

Danka asegura que su hermana la salvó

Fue su hermana menor, Alexa Castro, quien notó los cambios en su comportamiento y alertó a sus padres. Daniela Castro, presente en la entrevista, no pudo contener las lágrimas al recordar el sufrimiento de su hija.

“Estaba en tercero de primaria y nunca se me va a olvidar cuando ella pasó al siguiente año, ya teníamos el recreo juntas y mi hermana se empezó a dar cuenta que yo no comía en el recreo, que yo me iba a la enfermería y me quedaba ahí todo el tiempo con ella porque yo no sabía dónde estar para que no me pegaran o me pudieran sentir mal o no me tiraran. Mi hermana decidió tomar cartas en el asunto y les comentó a mis papás y les explicó lo que estaba pasando”

Danka Castro señaló que sabía que sus padres le creerían, pero sus agresores solo recibirían un castigo y no una expulsión, por lo que prefirió callar por miedo a su venganza.

Daniela Castro y Danka trabajan juntas Programa Hoy

Daniela Castro lloró al recordar el bullying que sufrió su hija

Daniela Castro, presente en la entrevista, no pudo contener las lágrimas y la frustración al recordar el sufrimiento de su hija: “Cuando yo me entero de este bullying y me da mucha tristeza porque… a todas las mugrosas, arpías, que se atrevieron a hacerle eso a mi hija…”, dijo la actriz, quien fue detenida por su hija, quien interrumpió con: “No, no no… que Dios las bendiga”.

La actriz relató que se enteró de esta situación gracias a su hija Alexa, quien es 1 año 8 meses menor que Danka, además, una situación inusual la alertó, pues narró que el caso salió a la luz un 6 de enero, cuando su hija mayor pidió 40 roscas de Reyes para llevar a la escuela, un hecho que levantó sospechas.

“Cuando yo me entero es porque Alexa me dijo ‘mami ha pasado esto: la cargaron y la tiraron al bote de la basura, le metieron el pie y se cayó su lunch, la tiraron en la escalera’”, contó Daniela Castro.

Tanto la joven como su mamá señalaron que lo único que Danka quería era pertenecer y ser aceptada.

Tras enterarse, Daniela y su esposo, Gustavo Díaz Ordaz, confrontaron a las autoridades escolares. La joven actriz señaló que, años después, al encontrarse con sus agresoras, optó por responder con dignidad: “Perdón, ¿te conozco?”, dijo, considerando que esa fue su forma de cerrar el capítulo.

Actualmente, Danka continúa forjando su carrera en la actuación, destacando en la telenovela ‘Cautiva por Amor’ de TV Azteca, donde comparte créditos con su madre, Daniela Castro, interpretando a madre e hija en la ficción.

