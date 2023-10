Daisy Anahy, ex de Eduin Caz, en modo diva discute por asientos en primera fila que no pagó

La madre de los hijos de Eduin Caz levanta polémica en un concierto.

Resulta que Daisy Anahy, de 30 años, llegó con un grupo de amigas al Palenque de Tijuana, Baja California, para disfrutar de la presentación de Remmy Valenzuela y Chuy Lizárraga, pero la influencer se sentó en una zona que no le correspondía.

En un video que circula en redes, se ve a quien fuera esposa de Eduin Caz discutiendo por asientos de primera fila, pues las personas que ya habían pagado por esos lugares le pidieron a Daisy que se levantara de esos asientos y como no quería hacerlo, la seguridad del lugar tuvo que intervenir.

“Cuando salió Remmy tipo 1:30 am llegó Anahy con sus amigas, clásico de algunos, pues no tenía asientos comprados y querían quitar a personas que tenían primera fila, a ella la movieron de asientos 2 veces y al final un señor le dijo que no se iba mover porque él pagó por esos asientos; el señor le dijo que por ser exesposa de un famoso le iban a quitar sus asientos y eso no era justó y termino yéndose al backstage del palenque como 1 hora después de que llegó y se fue supermolesta, se le notaba en la cara... Eso si accesible disimulando con algunos fans a tomarse fotos”, contó la influencer ‘Chamonic’.