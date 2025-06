Cynthia Klitbo rompió el silencio sobre el fuerte pleito vial que la ‘desquició’: ¿teme que la exhiban?

Consciente de que con el auge de los teléfonos y los celulares cualquier persona puede volverse viral en cuestión de minutos, Cynthia Klitbo se refirió de nueva cuenta al incidente que protagonizó hace algunos días y que ella misma se encargó de confirmar para evitar especulaciones para aclarar qué pasó realmente y por qué se molestó tanto.

Hasta ahora no existe un video en donde se vea cómo Cynthia Klitbo se peleó a gritos con un conductor que le cerró el paso y estuvo a punto de causar un accidente por su imprudencia; sin embargo, la actriz sabe que la grabación podría existir y por ello fue contundente... ¡a ella no le importa si la exhiben, pues de acuerdo con su versión tuvo un motivo importante para atacar!

TE PUEDE INTERESAR:

¿Qué dijo Cynthia Klitbo del incidente vial que sufrió hace unos días?

Cynthia Klitbo tuvo un reciente encuentro con medios de comunicación que fue retomado por “El Fernán” en YouTube y en el que justificó la conducta que tuvo con un hombre que se bajó de su auto para gritarle toda clase de groserías y frases que ella calificó como “machistas” ya que reiteró que el sujeto se aprovechó al ver a una mujer sola al volante.

“No sabe con quién se topó (…) yo no soy tolerante ese tipo de hombres, lo siento, perdón, y antes no le pegué porque tenía ganas de agarrarlo… me sacó de quicio”, expresó Klitbo.

A decir de la actriz de telenovelas, no por ser una figura pública tiene que soportar insultos sólo por el miedo de que la graben, y aunque reconoció que un video escandaloso de ella sí podría existir, eso no es algo que le quite el sueño.

“Yo no estoy dispuesta a tolerar a un imbécil que me esté hablando así. Yo pierdo la noción, a mí no me da miedo, soy terrible, un día me voy a arriesgar muchísimo, pero el señor me desquició (…) ese tipo de hombres que agreden a las mujeres de esa manera son hombres que son muy ‘coyones’ ” concluyó la famosa.

¿En qué telenovelas ha actuado Cynthia Klitbo?

Nacida el 11 de marzo de 1967 en la Ciudad de México, Cynthia Klitbo es una de las figuras más icónicas de la televisión mexicana sobre todo por su aparición en programas como “Mujer, casos de la vida real” e icónicas telenovelas como las siguientes: