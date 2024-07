¡Con todo! Así se enfrentaron Sabine Moussier y Gala Montes contra Shanik Berman en LCDLFM

La primera gala de posicionamientos que se celebró este domingo en La casa de los famosos México incluyó un electrizante momento protagonizado por Sabine Moussier y Gala Montes

Para los internautas, quedó muy claro el hecho de que ni Sabine ni Gala están dispuestas a ver a Shanik Berman al interior de la casa más famosa de México ni un segundo más, y es que a decir de las actrices, la periodista tuvo un comportamiento imperdonable con ellas.

Sabine Moussier, quien dio bastante de qué hablar a inicios de la semana pasada luego de que le revelara a sus compañeros que padece de salmonela , demostró este domingo que ya está bastante recuperada y le dijo a Shanik Bernan en su cara que ya no soportaba su presencia por esta razón.

¿QUÉ LE DIJERON SABINE MOUSSIER Y GALA MONTES A SHANIK BERMAN?

Este domingo hubo dos posicionamientos en especial que se viralizaron: el de Arath de la Torre, quien de plano l e pidió a Mario Bezares que abandonara La casa de los famosos México debido a sus pocos aportes al reality; y el de Sabine Moussier, quien no se quedó callada y le hizo a Shanik Berman un reclamo muy fuerte.

“Sólo hay una persona a la que he escuchado hablar mal de mí y fuiste tú y te escuché"

“No quiero que te vayas, pero de los que estamos aquí sólo hay una persona a la que he escuchado hablar mal de mí y fuiste tú y te escuché. Quedé en salvarte y me molestó", expresó Moussier de forma muy clara mientras la periodista la escuchaba, atenta.

Al final, Shanik se disculpó con la villana de telenovelas: “Si dije algo que no me acuerdo, te pido perdón. Si lo dije, me lo merezco”. No obstante, esto no fue suficiente, pues Gala Montes también le lanzó unos fuertes dardos a Berman.

Para Montes, ofrecer disculpas no es suficiente y es por ello que le hizo a Shanik Berman una contundente recomendación: “Tienes mucho qué trabajar en ti, pedir perdón no basta”, aseguró la actriz.

Habrá que ver en qué terminan estos incómodos roces entre habitantes, pues al final fue Paola Durante quien salió eliminada, lo que le da a Shanik Berman la oportunidad de estar una semana más en el reality y afinar su estrategia rumbo al codiciado premio final, ¿logrará reconciliarse con sus compañeras?