¿Christian Nodal stalkea a Cazzu? El cantante reapareció en Instagram y el gesto que tuvo enfureció a los fans

Como recordarás, una vez que Christian Nodal y Cazzu confirmaron su rompimiento la pareja tomó una serie de acciones en Instagram para demostrar que el distanciamiento iba en serio: ambos dejaron de seguirse, además de que el cantante de regional mexicano fue más allá y borró todas sus fotos familiares , incluyendo las imágenes que había subido de la pequeña Inti, su hija.

Estas acciones generaron la molestia de los internautas, quienes consideraron que Christian Nodal se portó muy egoísta; sin embargo, todo apunta a que el cantante todavía se mantiene al pendiente de las actividades de Cazzu aunque no lo parezca, ¿será que la espía de una forma más indirecta?

Las fotos más recientes de Cazzu y la pequeña Inti que están disponibles en Instagram no llegaron directamente de la “Nena trampa”, sino que fue su amiga la cantante Joaquinha Lerena De La Riva, “La Joaqui”, quien subió algunas postales familiares que acabaron por enternecer a los internautas.

Cazzu no pudo resistirse y a través de la caja de comentarios escribió unas palabras muy enternecedoras: “Las amo de manera descomunal mis niñas, mis angelitos”. No obstante, lo que acabó por desquiciar a los seguidores de la cantante fue el hecho de que Christian Nodal le dio Me gusta a la publicación... ¿la estaba espiando?

La reacción de Christian Nodal a las fotos de Cazzu e Inti que “La Joaqui” subió a su cuenta de Instagram de inmediato fue notada por los internautas, quienes lo tundieron con toda clase de comentarios.