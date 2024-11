Chiquis Rivera reaccionó a la posible liberación de Trino Marín y opinó sobre la postura de Rosie Rivera

La tranquilidad de varios integrantes de la familia Rivera fue irrumpida durante la semana pasada. Esto luego de que Rosie Rivera reveló que recibió una notificación de las autoridades para informarle que Trino Marín, el hombre que abusó sexualmente de ella, tiene altas posibilidades de quedar en libertad antes de lo previsto, una noticia de la que también ya tiene conocimiento Chiquis Rivera.

Chiquis Rivera expuso su opinión por la posible liberación de Trino Marín, su padre y agresor

Durante una breve charla que sostuvo con diversos medios, la cantante, que estaría esperando a su primer hijo, fue cuestionada por las novedades en el caso penal contra José Trinidad Marín. Lo anterior, ahora que tras 17 años recluido por cargos de violación y abuso sexual, tiene el chance de solicitar una revisión para ser acreedor a una nueva condena.

“Lo que Dios quiera”, expresó la cantante ante el escenario de que su progenitor acceda al derecho de disminuir su sentencia.

Enseguida, añadió que la opinión que tiene actualmente de Trinidad es completamente distinta, pues cambió su perspectiva a partir de que accedió a visitarlo en prisión hace un par de meses. “Yo siento que cuando lo fui a ver, era un hombre cambiado. Lo sentí en mi corazón y pues Dios tiene la última palabra”, sentenció Janney, evidenciando que no tiene intenciones de atacarlo ni hablar mal de él.

Chiquis Rivera confesó que ya logró perdonar a Trino Marín, su padre biológico Getty

Cabe recordar que anteriormente, la jueza de La Academia admitió que ella ya lo perdonó por lo que le hizo. “Yo desde hace mucho lo perdoné, es algo que desde chiquita me inculcaron. Yo conozco el perdón de Dios y para mí es algo muy importante. Me liberé, fue algo que no pensé que me fuera a cambiar la vida, pero sí".

Janney Marín Rivera reveló qué piensa de la postura de Rosie Rivera

Otro tema que la hija mayor de la recordada “diva de la banda” abordó, fue el hecho de que su tía Rosie se encargó de hacer público este anuncio sobre Trino Marín. En esa ocasión, la hermana de Lupillo Rivera admitió que enterarse de que este hombre que la dañó tanto en el pasado pueda volver a las calles no es algo que le entusiasme.

En contraste, la Chiquis se limitó a decir que ella no pretendía cuestionar el sentir de su familiar. “Cada quien”, apuntó, reiterando que solo Rosie sabe por todo lo que pasó y ahí ella no tiene nada que decir.