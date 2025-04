Cecilia Galliano nos habla del mayor de sus orgullos: “Me tocó soltar”

Aunque en octubre del año pasado, Cecilia Galliano despidió con lágrimas a su hijo menor, Santiago, hoy la actriz y conductora celebra que el jovencito haga realidad su sueño de convertirse en basquetbolista profesional de la mano de una prestigiosa academia en Estados Unidos, país en el que radicó para afianzar sus estudios y preparación deportiva.

“Es sorprendente lo que mide, 1.98 metros, suponemos que es de familia, dicen que la altura la da la mamá, mis abuelos son muy altos, mi papá, y Sebastián es alto como su papá, su abuelo, entonces creo que por ahí viene la cosa”.

“Siempre pensamos que sería alto, pero nunca imaginamos que fuera a rebasar esos límites a los 15 años”, dice la argentina en entrevista con TVyNovelas, desde el set donde grabó el episodio final de la comedia El príncipe del barrio junto a Violeta Isfel, Alma Cero y Ariel Miramontes.

En palabras de Cecilia, a Santi “lo seleccionaron y se fue a Tampa, Florida, al IMG Academy (Institución educativa y de entrenamiento multideportiva), a jugar básquet, yo estoy muy orgullosa porque él está feliz, al principio pensé que le iba a costar adaptarse, pero no. Mi hija también se fue muy temprano y Santi era más mimado, pero ya hasta dice que no vuelve a la casa, entrena todo el tiempo, está muy enfocado y yo me siento muy contenta de verlo realizarse”.

La relación que Galliano ha creado con su único hijo varón ha superado sus expectativas, pues la actriz considera que le ha dado un toque muy especial a la crianza del adolescente.

“Yo soy como la hermana mayor, Santi dice que Valentina parece su mamá y que yo parezco su hermana”, recalca entre risas una de las conductoras de La casa de los famosos México.

Más allá del glamur con el que la vemos en pantalla, Cecilia revela que la maternidad saca lo mejor de ella y nos confiesa cómo se volvió más empática.

“Todo el tiempo vivo sacándoles sonrisas a mis hijos, yo soy el chiste ambulante, incluso, ellos me dicen: ‘¡Mamá, ya basta!’, lo que pasa es que hace muchos años cambié, antes era más enojona, me quedaba prendida con las cosas, pero me tocó soltar, después de que me pasó algo de salud, dije ‘bye’, y a mis hijos les enseño eso, que cuando estemos en la casa nos tenemos que divertir, ¿sino para qué estamos aquí en esta vida? Creo que ellos se fueron formando con esa manera de ver la vida, si tiene solución entonces no es un problema, así hay que pensar”.