Cassandra Sánchez Navarro huyó despavorida de la prensa cuando le preguntaron por su ‘romance’ con Igor Lichnovsky

No hay divorcio sin polémica y en el caso de la actriz Cassandra Sánchez Navarro no iba a ser la excepción. Pese a que la famosa se niega a confirmar que sale con el futbolista chileno Igor Lichnovsky y se quiere enfocar en su vida profesional, el destino le juega malas pasadas.

En la reciente presentación de su nueva película ‘Mesa para regalos’, Cassandra Sánchez Navarro accedió a hablar sobre su trabajo y hasta su look de pelo rosa, pero todo iba bien hasta que desde Chismorreo TV le hicieron la pregunta que la actriz no quería responder y que no respondió. ¿Cómo está su corazón hoy?

Actriz Cassandra Sánchez Narravo Instagram.

Cassandra Sánchez Navarro huyó de una entrevista. ¿Se incomodó?

La actriz reaccionó de forma inesperada al ser consultado por el amor en este 2025, y como el que calla otorga, dice el refrán,esto respondió Cassandra Sánchez: ‘Ahora lo que quiero platicar es de la película. Lo que me quieran preguntar de la película, feliz y encantada de contestarles’.

Cassandra Sánchez Navarro deja entrevista Instagram

Ante la insistencia del reportero del Canal 6 sobre los rumores de su nuevo romance, entendiéndose que se trata del Igor Lichnovsky, futbolista Chile, con quien se le vio en las playas de Tulúm, la actriz solo dijo: ‘Muchas gracias’ y salió huyendo despavorida de la entrevista.

Las fotos de Cassandra Sánchez Navarro y Igor Lichnovsky

Las fotos se hicieron virales, luego de que la actriz fuera vista en África junto a Igor Lichnovsky en una contribución para el desarrollo de las comunidades más pobres de este continente, la actriz y el jugador fueron vistos a finales de diciembre en las playas de Tulum.

Igor Lichnovsky y Cassandra Sánchez Navarro Instagram

Lo polémico es que se rumorea que Cassandra Sánchez Navarro habría iniciado una relación con Igor Lichnovsky en pleno proceso de divorncio con Alejandro Cáceres Bolaños. Sin dar detalles, la actriz pidió que se respete su libertad.

‘Yo creo que todas las mujeres tienen derecho a buscar su felicidad, a buscar su libertad, y nosotros, a ustedes los medios y a la sociedad, les pediría que no juzguen a las mujeres por ejercer ese derecho’, sentenció la famosa en plena presentación de su nueva película.