Carlos Torres reaparece a dos meses de haber sido operado de cáncer

A finales de agosto de este año, Carlos Torres reveló que le diagnosticaron cáncer y estaba listo para enfrentar una dura batalla.

Afortunadamente, Carlos Torres no tiró la toalla y estuvo dispuesto a luchar, por lo que se sometió a una complicada operación para vencer la terrible enfermedad.

“Me siento estupendamente bien, agradecido con la vida, a todos los quiero, sus muestras de apoyo me sacaron la enfermedad de mi cuerpo, y ahora todo los que viene a mi vida es enorme, para abrirles las puertas a todas la cosas maravillosas que Dios me pone de frente. Gracias”, expresó el querido actor de telenovelas como ‘La hija del jardinero’, ‘Amor en custodia’, ‘La Patrona’, entre otras.

Carlos Torres compartió un emotivo mensaje para sus seguidores que atraviesan por alguna enfermedad.

“Estos dos meses han sido de mucha transformación, hoy ya estoy haciendo ejercicio, ha sido tiempo de muchos cambios y de mucha conciencia, pero hoy me doy cuenta de que el cáncer vino a devolverme las ganas de vivir, sí se puede, cualquiera que sea la situación no te dejes caer... Mi lucha mas constante es con mi mente, sí se puede. Me siguen enviando mensajes de solidaridad y apoyo, les agradezco, leo sus comentarios y me emociono, son parte de mi recuperación, gracias de verdad, hoy tengo más ganas de vivir que nunca”.