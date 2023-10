Britney Spears revela que perdió la virginidad a los 14 años y desmiente que haya sido con Justin Timberlake

En su autobiografía, Britney Spears habla como nunca sobre varios temas personales que hasta el momento habían permanecido desconocidos, como el aborto que tuvo cuando era novia de Justin Timberlake y cómo fue que se rapó la cabeza en el 2007 ; sin embargo, una revelación en especial resaltó entre sus fans: la cantante aseguró que perdió la virginidad a los 14 años y no a los 19, como lo sostuvo en varias ocasiones.

¿Por qué Britney Spears mintió sobre sus inicios en la sexualidad? ¿Su primera vez fue con Justin Timberlake? La historia de la cantante llama la atención en particular debido a que ella había asegurado que no tendría relaciones hasta casarse. Conoce esta intrigante historia.

BRITNEY SPEARS PERDIÓ LA VIRGINIDAD A LOS 14 AÑOS... Y NO FUE CON JUSTIN TIMBERLAKE

De acuerdo con un extracto del libro “The woman in me”, la primera relación sexual de Britney Spears ocurrió cuando ella tenía 14 años, y fue con un amigo de su hermano mayor, Bryan Spears, quien en ese entonces tenía 18 años. La mamá de la cantante, de hecho, ya había revelado este detalle en el 2008, pero hacía falta la confirmación de “La princesa del pop” que finalmente llegó.

De hecho, la mamá de Britney fue más allá, y relató en su libro “Through the stop: A real story of fame and family in a tabloid world” que ella misma instó a su hija a que saliera con el joven porque él era jugador de futbol y eso podría aumentar la popularidad de Britney en la escuela.

¿POR QUÉ BRITNEY SPEARS MINTIÓ SOBRE ESTE TEMA?

Britney Spears siempre había sostenido que tendría relaciones sexuales hasta casarse, y aunque los seguidores de la cantante nunca creyeron del todo en sus declaraciones, fue una revelación de Justin Timberlake la que hizo que todo se tambaleara finalmente.

Fue en el 2002 que Justin Timberlake declaró que él y Britney sí habían tenido sexo durante su noviazgo, con lo que echó tierra a las supuestas convicciones conservadoras que la cantante había querido reflejar como parte de una estrategia publicitaria impuesta por su equipo de imagen.