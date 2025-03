¿Belinda y Francisco Cantú tuvieron un romance?: la reveladora confesión de Nora Arellano

El mundo del entretenimiento está sorprendido con las inesperadas declaraciones de Nora Arellano, la exnovia de Francisco Cantú, sobre Belinda. “Él siempre me dijo que tenía amistad con Dulce, con Alicia. Con Belinda también encontré unos mensajes que no era tanto amistad, entonces yo sabía que estaba en una relación”, reveló la Miss México e influencer en una entrevista con el periodista Javier Ceriani.

Tras escuchar sus declaraciones, Ceriani enfatizó el nombre de la famosa involucrada y preguntó: “¿Con Belinda?”. Nora confirmó: “Sí… vi mensajes de ellos. Él ya me había dicho que habían salido, que habían ido a Disney”.

Nora Arellano afirmó que Belinda recordará lo sucedido

De acuerdo con la Dra. y miss México, los mensajes entre Belinda y Francisco Cantú iban más allá de una simple amistad. “No me lo dijo completamente, al principio me dijo que eran amigos. ¡Quiero aclarar! A Belinda la admiro, se me hace una niña hermosa y talentosísima”, expresó.

"Yo no me esperaba que hubiera algo", relató Nora Arellano

En la entrevista, recordó un episodio específico que consideró sospechoso: “De hecho, creo que Belinda se va a acordar. No sé si ella sabía que yo estaba con él en ese momento, pero una vez estábamos en Hawái, él le mandó un mensaje y ella le respondió si él iba a ir a lo de Hugo (un evento que iban a tener en CDMX)”.

Además, aseguró que Cantú intentó generarle celos al compartir una conversación con Belinda justo al bajarse de un helicóptero.

"Yo no me esperaba que hubiera algo", dijo Nora Arellano

Nora Arellano le aseguró a Javier Ceriani que nunca creyó que entre Belinda y Francisco Cantú hubiera algo serio. “Yo no me esperaba que hubiera algo”, admitió.

Finalmente, Nora Arellano relató el momento en que confirmó sus sospechas. “Un día, me hace unos comentarios muy fuertes respecto a Belinda y ahí fue cuando supe que sí estaban saliendo. ¡Quedé muy sorprendida!”, puntualizó.