¿Belinda quiere tener hijos? Esto es lo que ha dicho la cantante sobre la maternidad

Belinda se sincera sobre el tema de la maternidad y cuántos hijos le gustaría tener

Belinda sí quiere tener hijos, así lo reveló en una entrevista con una revista en el año 2021. La noticia sorprendió a todos sus fanáticos, ya que lo dijo cuando tenía una relación amorosa con Christian Nodal.

La cantante no tiene hijos con ningún hombre, pero en aquella ocasión expresó que deseaba mucho convertirse en madre. “Muero de ganas por ser mamá. Es un deseo que tenemos los dos y ya hablamos del tema”, dijo emocionada e incluso habló de tener tres bebés, aunque Nodal quería cuatro.

“Creo que cuando llegue esa etapa será muy bonita, sinceramente ahorita es más importante que nos casemos y que todo pase en su debido momento”, declaró sobre el plan que tenía junto a su exprometido.

Belinda revela su sentir tras saber que Christian Nodal se convertiría en padre

Antes de que naciera la hija de Christian Nodal y Cazzu, Belinda reveló su sentir al ser interrogada por la prensa sobre la noticia de que su exprometido y su actual pareja se convertirían en padres.

“Un bebé siempre es una gran bendición”, declaró la cantante y pidió a los medios de comunicación que ya no le preguntaran más sobre Christian Nodal, ya que su relación había terminado un año atrás y ya era cosa del pasado.

“Les pido de favor que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados, de verdad es muy molesto porque la vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo creo que no tengo por qué hablar de nadie”, sentenció.

¿Quiénes han sido los novios de Belinda?

