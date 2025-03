Aseguran que la exesposa de Nicandro Díaz le robó al productor antes de morir: el VIDEO que lo confirmaría

El nombre de Cynthia Butrón está bajo la lupa de la prensa mexicana. Y es que en Ventaneando revelaron un polémico video que revelaría un robo a su exesposo, Nicandro Díaz Gónzalez, antes de que este muriera .

El material, compartido por el exasistente del fallecido productor junto a una denuncia formal, muestra cómo presuntamente la exmujer entró a un domicilio en la zona del Pedregal, y tomó algunas pertenencias del famoso, así como una carpeta con documentos importantes y una laptop.

Pero eso no fue todo. El exasistente también compartió una serie de correos electrónicos al programa de Pati Chapoy, en donde muestra una interacción entre la expareja.

“Como no me devolviste la computadora, te la voy a descontar de tu mes. Se acabaron los actos sin consecuencias”, habría escrito Díaz.

A lo que Butrón respondió: “Primero me río jajaja, actos sin consecuencias (...) vaya que has puesto consecuencias. Yono soy tu hija, es más, no soy nada tuyo. Yo no tengo nada, no sé de dónde sacaste eso. Si le piensas tantito, que está cabrón, de nada me sirve ni eso ni nada de ti”.

Nicandro Díaz fue velado en las instalaciones de la funeraria Gayosso. REDACCIÓN TVYNOVELAS

Tanto la grabación de las cámaras de seguridad, como los correos, demostrarían que la relación entre Nicandro y Cynthia era más tensa de lo que se aparentaba.

Cabe señalar que la disputa legal por la herencia que dejó el productor de Televisa sigue vigente, pues la exesposa demandó a Mariana Robles por el aparente despojo de una propiedad en Playa del Carmen, en Quintana Roo.

¿De qué murió Nicandro Díaz?

Nicandro Díaz, famoso productor de Televisa, murió el 18 de marzo en la isla Cozumel cuando estaba de vacaciones. Sufrió un accidente en una moto acuática . La policía dijo que la zona en la que derrapó y cayó era pedregosa y allí se habría golpeado la cabeza.

