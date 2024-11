Afirman que Nicandro Díaz le dejó un departamento a una famosa actriz antes de morir: los detalles

La muerte de Nicandro Díaz dejó no solo un vacío en su familia y amigos, sino también una disputa que hasta la fecha no se ha podido resolver: su herencia. Ahora, una nueva información revelada por Maxine Woodside afirma que el productor de Televisa le dejó su departamento a la actriz Lorena Meritano.

En medio del pleito entre la esposa de Nicandro, Cynthia Buitrón, y quien fuera su pareja antes de morir, Mariana Robles, la periodista reveló que podría complicarse el caso por esta situación.

¿Qué dijo Maxine Woodside sobre Lorena Meritano y Nicandro Díaz?

“A mí, Cynthia me dijo: ‘La que te puede dar santo y seña de Nicandro, porque sí me consta que anduvo con ella varios años, es Lorena Meritano. Es más, está viviendo en uno de los departamentos que Nicandro le dejó. No se lo puso a su nombre, pero le hizo un contrato para que viviera el tiempo que quisiera”, comentó en el programa “Todo para la mujer”.

Así, pues, la familia de Nicandro podría pelear este inmueble. Sin embargo, por el momento, Mariana Robles será demandada por la hija de Nicandro, Victoria, porque se quedó con los autos del fallecido productor, aunque, según Woodside, ella no pide nada de herencia.

¿Nicandro Díaz se divorció de Cynthia Buitrón?

Maxine Woodside reveló también que Mariana Robles le habría enviado pruebas de que Nicandro Díaz y Cynthia Buitrón se habían divorciado hace tiempo, y que ella vivía con el famoso desde hace 5 años; de ser cierto, le correspondería una parte por concubinato. Así que es posible que ella esté peleando su parte.

¿Quién es Lorena Meritano?

Lorena Meritano es una actriz y modelo argentina que se mudó a México para buscar el éxito en la televisión, Es conocida por participar en la novela “Prisionera de amor” y más recientemente “Amor amargo”.