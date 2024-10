¿Hay rencor? Arath de la Torre reveló qué piensa de Adrián Marcelo tras La Casa de los Famosos México

El pasado domingo 29 de septiembre, La Casa de los Famosos México llegó a su final, luego de 10 semanas de emociones intensas y dramas al por mayor. Uno de los episodios que generó interés absoluto entre el público, fueron sin duda alguna las veces que Adrián Marcelo y Arath de la Torre se enfrentaron.

Y es que si bien cada una de las celebridades del show llegaron con estrategias pensadas para mantenerse hasta la final, lo cierto es que no todas las personalidades fueron compatibles, lo que dio paso a desacuerdos y molestias.

¿Qué dijo Arath de la Torre sobre Adrián Marcelo? Esto piensa de su excompañero

Ahora que está retomando de a poco sus obligaciones tras haber quedado en cuarto lugar del exitoso reality, Arath de la Torre ha tenido oportunidad de repasar lo que pasó en esta experiencia. Así lo hizo saber en una reciente conversación con los medios, en la que inevitablemente se le preguntó de Adrián Marcelo, específicamente qué es lo que piensa del comediante ahora que tiene acceso a todo lo que dijo de él a sus espaldas.

“Le deseo lo mejor, la verdad. Yo no le deseo el mal a nadie; simple y sencillamente, era su estrategia. No fue nada más a mí, a mucha gente, me estoy enterando de muchas cosas que hizo, que yo ni veía porque estaba en mi cuarto. Respeto y distancia en ese sentido”, aseveró el conductor de Hoy.

Arath de la Torre reveló qué piensa de Adrián Marcelo Capturas de pantalla

Arath de la Torre confesó si está dispuesto a perdonar a Adrián Marcelo tras ataques en LCDLFM

En cuanto a la posibilidad de que “olvide” todo lo que ocurrió y las veces en las que se admitió vulnerable ante su excompañero de La Casa de los Famosos México, el también actor se mantuvo firme en su idea de que ya no quiere involucrarse en nada que tenga que ver con esos momentos que estando ahí le resultaron tan complicados de sobrellevar, en especial porque nunca quiso ponerse en riesgo de tener una mala reacción.

“Fue un trabajo de mucha contención, de jugar limpio. Yo no tengo a nadie a quien perdonar, simple y sencillamente soy una persona feliz, plena, con una familia maravillosa”, concluyó Arath, evidenciando que se encuentra disfrutando de todo lo que está pasando en estos momentos en su vida.