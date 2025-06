“Angélica Rivera fue un regalo en todos los sentidos": Diego Klein habla en exclusiva

En una industria donde los reflectores no perdonan el mínimo titubeo, Diego Klein camina con paso firme. Aunque en su andar no hay presunción, sí hay claridad: está en el mejor momento de su carrera y, quizás, también de su vida. México entero lo observa con atención y no es para menos. A sus 36 años, se ha convertido en el galán que todos quieren ver, el actor que toda producción quiere tener y, sobre todo, el hombre que se muestra agradecido por cada instante que vive.

“Yo sigo siendo el mismo, no me siento diferente”, dice a TVyNovelas con esa sinceridad que le ha ganado no sólo papeles, sino también el cariño del público.

“De pronto pienso que sí es difícil mantener los pies sobre la tierra, pero en mi caso no, porque tengo una familia maravillosa. Sé que en este oficio nada es para siempre, todo es efímero, entonces no me queda más que disfrutar todo lo que pueda”.

Diego Klein ha encontrado el delicado equilibrio entre la imagen y la autenticidad. Es meticuloso con su apariencia, sí, pero lejos de caer en la vanidad, “trato de comer mejor, no me considero tan metrosexual, a veces no sé cómo me veo… pero tengo un equipo con buen gusto”, ríe.

“Lo que sí hago es meter la cara en hielo todos los días. Eso no sólo me despierta, sino que estimula mucho la piel”. Y es que Diego sabe que en la era de las redes sociales, todo entra primero por los ojos, pero lo que permanece es la verdad de lo que se es.

Alfombra roja de Loco por ella Octavio Lazcano

Se confiesa amante de la moda, colaborador de marcas de lujo, aunque asegura que no pisará un quirófano por vanidad: “No es necesario hacerte nada, debemos aceptarnos… yo prefiero ponerme cremitas”.

Atrás quedó el Diego que fumaba; hace seis años cambió ese hábito y vio cómo su piel le agradecía. “Los hábitos son más importantes que cualquier cosa que puedas hacer”.

“ANGÉLICA RIVERA FUE UN REGALO EN TODOS LOS SENTIDOS”

Si en pantalla se le ve como un hombre apasionado, fuera de ella no es distinto. Desde hace tiempo mantiene una sólida relación con la actriz cubana Yare Santana. “Estoy muy feliz con ella, es una mujer maravillosa”, confiesa.

Y al hablar de un posible futuro como padre, sus ojos brillan: “Me encantaría, yo soy muy niñero, me gusta mucho jugar, es uno de mis sueños más grandes”.

Sobre los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Angélica Rivera, con quien compartió escenas en la serie Con esa misma mirada, Klein se muestra sereno. “Todo es comunicación, confianza en la pareja, entonces Yare siempre estuvo tranquila”. Y es que entre él y la ex Primera Dama, asegura, hay una relación de respeto y admiración.

“Angélica fue un regalo en todos los sentidos, hizo que esa producción fuera inolvidable. Sigue siendo una amiga increíble”.

El crecimiento actoral de Diego no ha pasado desapercibido

Actualmente forma parte de una telenovela producida por Juan Osorio (Amanecer), donde comparte créditos con Livia Brito. “Es una participación especial, interpreto a su pareja, la que abre la novela. Es un personaje chiquito, pero acepté porque Juan es un extraordinario productor. Esta novela va a ser un trancazo”.

Aunque reconoce que no estaba en sus planes hacer televisión en este momento, la calidad del proyecto lo convenció. “Además, tengo también la filmación de unas películas”, comenta, sin dar muchos detalles, aunque su agenda está más que llena.

El nombre de Diego Klein también ha resonado con fuerza en redes sociales como posible protagonista del remake de La dueña. Aunque se ha dicho que Marcus Ornellas sería quien encarne al galán, Diego no se cierra a la posibilidad. “Sí me gustaría, sería un honor que me lo propusieran. Yo le agradezco mucho a Carlos Bardasano porque me dio mi primera oportunidad en Los ricos también lloran. Estaría hermoso. Él hace novelas increíbles”.