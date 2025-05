Ángela Aguilar reveló el fuerte impacto que tuvieron las burlas en su salud mental: ‘No era normal’

Para nadie es un secreto que, a pesar de que Ángela Aguilar ha hecho de todo en un intento por frenar los comentarios de sus haters sobre todo en Instagram, las burlas y las agresiones se mantienen imparables por diversos motivos: desde sus declaraciones en vivo hasta sus recientes cambios de look, cualquier pretexto es bueno para desatar las críticas.

Ahora, con el lanzamiento de su disco “Nadie se va como llegó” , próxima a celebrar su primer aniversario de casada con Christian Nodal y muchos proyectos tanto en el estudio de grabación como en los escenarios, Ángela Aguilar abrió su corazón y aceptó que ha tenido que lidiar con duros episodios de estrés y ansiedad que ya le dejaron sus primeras secuelas: ¡entérate!

TE PUEDE INTERESAR:

¿Qué dijo Ángela Aguilar de sus problemas de estrés y ansiedad?

En una entrevista con Pati Chapoy dada a conocer este domingo 25 de mayo del 2025, Ángela Aguilar aceptó que aunque la ola de ataques en su contra ya se detuvo un poco, las burlas y críticas le ocasionaron un estrés tan grande que en un corto lapso de tiempo perdió 10 kilos de peso; este alarmante síntoma la hizo recapacitar y hacer muchos cambios en su vida y por eso se tomó una pausa.

“Recientemente perdí muchísimo peso, yo creo que fue mucho estrés, ansiedad, muchas cosas… bajé como 10 kilos en un mes, fue muchísimo”, reconoció Ángela durante la charla.

A decir de la cantante, aunque ella nunca tuvo problemas con su físico las críticas a sus cambios de look sí la afectaron y, por ello, ahora prefiere concentrarse en el cuidado de su cuerpo sin caer en la trampa de los trastornos alimenticios: “Para mí el peso no ha sido tan importante en mi vida, nunca lo he cuidado, pero sí es importante cuidar mi cuerpo”, reveló.

Por otro lado, Ángela Aguilar ventiló que el asedio de muchos fans que sólo la rodeaban para molestarla o para verla al lado de Christian Nodal la afectó tanto que durante mucho tiempo no podía ni siquiera salir al súper debido a la ansiedad; ahora, este problema lo ha ido superando poco a poco.

“Mucha gente me grababa en los pasillos, no era normal de foto con alguien, sino como que me grababan de lejos y me daba mucha ansiedad, entonces dejé de ir al super un rato. Siento que ya estoy regresando y veo mucha gente y me da mucha ansiedad, pero poco a poco”, reconoció.

¿Ángela Aguilar se esconde para vigilar a Christian Nodal?

Lo cierto es que las especulaciones sobre la verdadera relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal se mantienen bastante vigentes a pesar de los desesperados intentos de la pareja por detener los rumores; hace unos días, por ejemplo, la joven fue captada “escondida” para supuestamente vigilar a su esposo en sus shows.

En el video viral que puedes ver acá y que de inmediato desató una nueva ola de teorías , se aprecia cómo una joven de cabello largo se asoma tímidamente de entre unas bocinas mientras Christian Nodal ofrece un concierto, peo rápidamente se oculta.

El curioso momento, como era de esperarse, pronto acumuló toda clase de reacciones que fueron de las burlas a las críticas ya que muchos consideraron que Ángela se ve “ridícula” haciendo esa clase de cosas para vigilar a su esposo... ¿será?