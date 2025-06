Ángela Aguilar habló del impacto del ‘hate’ en su relación con Christian Nodal: ¿consideraron separarse?

El pasado 28 de mayo, el popular programa de YouTube “La Saga” conducido por Adela Micha contó con la presencia de Ángela Aguilar como invitada especial. La joven, quien se encuentra en plena promoción de su nuevo disco “Nadie se va como llegó”, no tuvo problema en ventilar algunos aspectos hasta ahora inéditos de su vida personal.

Al igual que como ocurrió en sus anteriores entrevistas con Pati Chapoy y Mariano Osorio, Ángela Aguilar se sinceró acerca del delicado tema de los ataques en redes sociales que se recrudecieron hace un año a raíz de su boda con Christian Nodal y qué consecuencias tuvieron estas acciones en su día a día como esposos: ¡entérate de sus sorpresivas revelaciones!

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal pensaron en separarse por el “hate” en redes sociales?

En cierta parte de su charla con Adela Micha, Ángela Aguilar causó un gran impacto al revelar que, contrario a lo que muchos “haters” querían, sus agresiones y rumores sólo hicieron que Christian Nodal y ella se unieran mucho más... ¡separarse nunca estuvo entre sus planes!

“Creo que (el “hate”) me favorece de alguna forma, no sé lo que pasó pero Christian y yo nos unimos así (une las manos), nos volvimos lo contrario a lo que yo creo que la gente quería y nos volvimos tan juntos, tan sólidos, tan nosotros, que se nos olvidó todo lo demás”, detalló.

Por otro lado, Ángela Aguilar reiteró que ha podido salir adelante de esta ola de burlas y señalamientos en su contra gracias a que cuenta con el apoyo de Christian Nodal, a quien definió como una persona con la que puede armar un equipo completo en todos los sentidos:

“Mi esposo y yo somos un equipo, nunca había sentido eso con una pareja, que somos de verdad un equipo completo y duro; a favor de todos y en contra de todos, estamos aquí nosotros, eso me encanta”, detalló.

¿Qué impacto tuvo el “hate” en la salud física y mental de Ángela Aguilar?

En otra entrevista que Ángela Aguilar sostuvo con Pati Chapoy y que se dio a conocer el pasado fin de semana en YouTube, la hija de Pepe Aguilar reconoció que debido al estrés que vivió por los ataques en redes sociales bajó 10 kilos en un mes , al tiempo que desarrolló ansiedad y por ello dejó de ir a lugares como el súper por un tiempo.

“Recientemente perdí muchísimo peso, yo creo que fue mucho estrés, ansiedad, muchas cosas… bajé como 10 kilos en un mes, fue muchísimo (…) mucha gente me grababa en los pasillos, no era normal y me daba mucha ansiedad, entonces dejé de ir al súper un rato”, reconoció Ángela durante la charla.

Como ves, aunque la ola de burlas y memes que se mantiene imbatible en plataformas como X y Facebook sólo fortaleció el vínculo de Ángela Aguilar con su esposo Christian Nodal, lo cierto es que sí hubo un daño en el aspecto personal de la famosa que apenas ha podido superar poco a poco.