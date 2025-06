Coco Máxima no se considera una mujer transexual porque no tiene la cirugía de reasignación de sexo

A cualquier alfombra roja que llegue, Coco Máxima despierta las risas por su honestidad y la manera en la que enfrenta cualquier cuestionamiento, por muy incómodo que parezca. Con una carcajada ligera y una voz que suena tanto a música como a manifiesto, nos dice: “Hoy me ven arregladita, pero sin maquillaje me parezco a Johnny Depp. Si me ven sin peluca y sin arreglo, ni me reconocen”.

La artista que ha sido una gran defensora de los derechos de la comunidad LGBTQ+, insiste en que no se considera una mujer transexual porque no se ha hecho la cirugía de reasignación de sexo.

“Mis genitales son únicos y ahí están intactos. Es un proceso que cuesta tiempo, dinero... cuesta valor y dolor. Obviamente me gusta lo que veo al espejo, no tengo ninguna dismorfia, y lo que no me gusta lo maquillo. Ahí tenemos nuestros trucos, pero en realidad estoy contenta conmigo misma”.

Coco Máxima no ha tenido que renunciar a su cuerpo para afirmarse como quien es. Y lo dice con esa mezcla de dulzura y decisión que la distingue. No está interesada en encajar en moldes, ni responder a las expectativas de nadie.

Para ella, ser trans no significa seguir un guion fijo: “Yo creo que todo lo he logrado trabajando duro. No paro, ni me detengo ante mis sueños. Cuando quiero algo voy detrás de eso sin descanso”, señala.

De hecho, en este momento tiene un proyecto importante en puerta. “Ahorita estoy haciendo música, espero que pronto pueda contarles un poquito más. Voy a firmar con una disquera internacional, es nueva, es de Estados Unidos. Entonces, estamos definiendo con qué vamos a comenzar porque hay muchos planes musicales”, comparte entusiasmada en entrevista con TVyNovelas. Lo suyo es la cumbia y el regional mexicano, géneros que sabe transformar con su energía magnética.

“YO HUBIERA REPRESENTADO A MÉXICO DE MEJOR MANERA”

Coco Máxima contra Karla Sofía Gascón Octavio Lazcano, CNN en Español

La intérprete de Nandy en El amor no tiene receta sabe que la industria del espectáculo puede ser tan frágil como feroz. Lo demostró recientemente al hablar sobre el escándalo que rodeó a Emilia Pérez, la película de Jacques Audiard en la que finalmente no participó. Ella hizo casting para el filme hace más de dos años.

“En realidad nunca recibí una exigencia como tal, simplemente nos mandaron un guión, unas escenas, me pidieron cantar y canté dos canciones”. Cuando se le pregunta por Karla Sofía Gascón, quien sí consiguió el papel, Coco no oculta su desacuerdo: “Yo sí hubiera representado a México de la mejor manera, porque muchas personas no estuvimos de acuerdo con la representación mexicana que se dio en ese momento”.

La actriz señaló que tiene a Hollywood en la mira: “No sé si a mí me hubieran nominado para el Óscar, ojalá que sí, porque yo sí quiero llegar a Hollywood. Ahorita estoy viendo libretos de películas a ver si también salto a esa área”, comparte.

Entre los temas que Coco aborda con más fuerza está el de la inclusión trans en el deporte. Recientemente respondió a unas declaraciones de Wendy Guevara, quien dijo que una mujer trans no debe ponerse a competir contra una mujer biológica.

“Creo que hay desinformación por parte de Wendy. Los deportes no tienen esa estructura de poner personas débiles contra fuertes, eso no existe en el deporte. Actualmente las mujeres trans pueden luchar con otras mujeres cisgénero que tengan su mismo peso, sus mismas hormonas y su misma fuerza”, aclara.

Sin embargo, a pesar de las diferencias, Coco señala que no hay espacio para el rencor: “No pasa nada. Para mí Wendy es una gran amiga, todos nos equivocamos. Todos hemos hablado de cosas que no sabemos, damos puntos de vista que no son correctos”, concluye.