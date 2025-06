Poncho de Nigris realizó una insólita declaración tras señalar a Pablo Lyle como el abusador de Sury Sadai

Una nueva polémica sacude al mundo del espectáculo mexicano. Esta vez, involucra al conductor e influencer Poncho de Nigris, al actor Pablo Lyle, actualmente detenido en Estados Unidos, y a la actriz Sury Sadai, quien recientemente habló sobre haber sido víctima de abuso sexual por parte de un famoso, aunque nunca reveló su identidad.

Lo que comenzó como una confesión personal en un reality show, se transformó en un escándalo nacional después de que De Nigris mencionara, sin filtros, el nombre del presunto agresor, lo que ha generado reacciones encontradas, rechazo en redes sociales y el riesgo de consecuencias legales.

¿Qué fue lo que dijo Poncho de Nigris sobre Pablo Lyle?

Todo ocurrió durante una participación en el reality show “Secretos de Pareja”, en el que varias celebridades revelan aspectos íntimos de su vida frente a cámara. Fue ahí donde Sury Sadai compartió que, años atrás, un reconocido actor había abusado de ella. En su relato, explicó que decidió no dar nombres, pues aún no se sentía lista para enfrentar la exposición que eso implicaría.

Sin embargo, para sorpresa de todos, Poncho de Nigris rompió el silencio de forma inesperada. Durante una conversación con los participantes, mencionó directamente a Pablo Lyle como el presunto responsable del abuso que Sadai había descrito.

La reacción fue inmediata: incomodidad entre los presentes y silencio absoluto por parte de la actriz, quien posteriormente desmintió que haya señalado a Lyle como su agresor.

¿Por qué Poncho de Nigris involucró a Pablo Lyle?

Ante la polémica, Poncho de Nigris ofreció una entrevista al programa “Venga la Alegría”, donde explicó por qué mencionó a Lyle. Según dijo, fue un malentendido derivado del formato del programa: “Como nos graban por separado, yo pensé que ella ya lo había dicho. En la cena se estaba comentando si se diría el nombre o no, y se me salió. Supuestamente, sí lo iban a contar”, expresó el influencer.

Poncho aclaró que, en su percepción, la información ya era del conocimiento general entre los participantes y que no actuó con mala intención. Sin embargo, admitió que fue imprudente dar un nombre sin confirmación directa de la víctima.

¿Teme Poncho de Nigris enfrentar una demanda por sus declaraciones?

Cuestionado por los medios sobre una posible demanda por daño moral por parte de Pablo Lyle, De Nigris fue tajante: “Si quieren demandarme, que me demanden. No pasa nada, no procede. Es mi punto de vista, nada más. Hoy en día quieren demandar por todo. Yo ya tendría que haber demandado a muchos también”, afirmó con seguridad.

Incluso mencionó que ya ha enfrentado otras demandas sin consecuencias legales. De acuerdo con sus declaraciones, no le preocupa un proceso judicial derivado de lo ocurrido en el reality show.

¿Habrá repercusiones? 😓 Poncho de Nigris revela la razón por la que dijo que Pablo Lyle abus0 de Sury Sadai.🫣💬#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.#AztecaUNO EN VIVO 👉🏼 https://t.co/gQ6ToBhT0o 📲💻 pic.twitter.com/GMzh8PFKeN — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 3, 2025

¿Qué dijo Sury Sadai sobre su experiencia de abuso?

Durante su intervención en “Secretos de Pareja”, Sury Sadai fue clara en que no quería revelar el nombre del agresor. En su relato, explicó que se trataba de un actor muy admirado por ella, un “galán de telenovelas”, pero que prefería guardar silencio para evitar mayores consecuencias, tanto para ella como para el propio implicado, quien ya estaba sufriendo en su vida.

“Me empezó a besar y abusó de mi cuerpo. Yo le decía que no. Yo solo quería una foto”, narró entre lágrimas.

“Salió a escondidas como si yo hubiera hecho algo malo. Yo también salí de los camerinos con esa culpa”, agregó la actriz.

La actriz no ha confirmado ni negado públicamente si el actor al que se refiere es Pablo Lyle, pero sí dejó claro que no fue ella quien proporcionó ese nombre ante cámaras.

¿Cuál es la situación actual de Pablo Lyle?

Pablo Lyle se encuentra detenido en Estados Unidos desde 2019, donde cumple una sentencia por homicidio involuntario, tras un altercado vial en Miami que resultó en la muerte de un hombre. Hasta ahora, el actor no ha hecho ninguna declaración sobre la polémica generada por Poncho de Nigris, ni ha iniciado acciones legales por las declaraciones públicas que lo involucran.

Su equipo legal tampoco ha emitido comunicados respecto al tema, lo que deja abierta la posibilidad de una acción futura, aunque por ahora permanece en silencio.

El escándalo ha colocado una vez más en el centro de la discusión la responsabilidad de las figuras públicas a la hora de manejar denuncias tan delicadas como las de abuso sexual. La actuación de Poncho de Nigris ha sido duramente criticada por muchos, mientras que otros lo respaldan por supuestamente “dar voz” a lo que no se quiso decir.

Lo cierto es que el nombre de Sury Sadai se ha viralizado por su testimonio, Poncho de Nigris por su declaración insólita, y Pablo Lyle se encuentra ahora en medio de una controversia ajena a su proceso judicial actual. La atención pública sigue puesta en este triángulo mediático, a la espera de posibles consecuencias legales o nuevas declaraciones.