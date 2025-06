¡Tenemos nueva “Señora Presidenta! Así es la transformación de Mario Bezares | VIDEO

Dispuesto siempre a enfrentar grandes desafíos, ahora Mario Bezares toma este icónico personaje, y en exclusiva lo acompañamos a su transformación previo al estreno.

“No me queda más que hacer la mejor versión y a mi manera de mi señora presidenta, porque esa va a ser la diferencia”... Acostumbrado a grandes retos, Mario Bezares se pone tacones y peluca para dar vida a La señora presidenta, asegurando que no imitará a nadie y hará su propia versión con todo el profesionalismo.

“Estoy feliz de la vida con esta invitación nuevamente, me encanta la idea, porque voy a hacer un personaje diferente a la primera temporada que estuve y estoy encantado, se trata de gozar lo que sabes hacer, voy a suplir a un gran actor de comedia que es Arath de la Torre y siempre lo he dicho, que La señora presidenta es él, pero yo voy a ser mi señora presidenta y la gente será quien disfrute, sin comparaciones”.

Para Bezares no existe punto de comparación entre las interpretaciones hechas por otros actores que se han metido en la piel del personaje, pues lo han hecho en épocas y situaciones distintas.

“No hay comparación con nadie, imaginate Gonzalo Vega que tuvo el Récord Guinness en esta obra, sería imposible compararse, yo tuve la oportunidad de trabajar con él, fui el secretario y eran las cosas diferentes, también debemos ver que cambian las épocas y las cosas, yo respeto completamente el trabajo de Gonzalo Vega, Héctor Suárez, y también de Arath de la Torre, a mí no me queda más que hacer la mejor versión y a mi manera de mi señora presidenta, porque esa va a ser la diferencia, que a esta señora presidenta la va a interpretar Mario Bezares”.

Estar tan empapado de todo lo que es la obra desde hace tantos años es para Bezares una situación a favor, que lo ayuda a mejorar. “Para mí haberla visto tantas veces me ayuda muchísimo, porque veo cómo está realizada, los movimientos que ellos hacen o las cosas que yo le voy a cambiar por mi manera, mi forma, mi actuación y voy a buscar eso, que no sea una copia o un cliché de lo que ya estaban viendo”.

La Señora Presidenta José Luis Ramos

Tener la oportunidad de estar en teatro es para Mario regresar a sus orígenes, pues fue en las tablas teatrales en donde se inició.

“Tengo 47 años de carrera profesional, inicié en teatro, bailando, actuando, cantando, interpretando, haciendo comedia ligera, musicales, nunca he hecho tragedias porque con esta cara de chiste nunca me van a creer una, yo creo que el teatro es la madre de todo. Siempre lo he dicho, tener ese contacto con el público y la reacción inmediata, estar haciendo una cosa en vivo y que si se te va algo, pues lo tienes que componer y arreglar en el momento, es lo que forma a un actor”.

Mario Bezares ahora será “La Señora Presidenta” José Luis Ramos

Indudablemente, el último año ha dado un vuelco a la vida de Bezares, pues luego de su participación en La casa de los famosos México han venido un sinfín de proyectos y oportunidades que el actor agradece y asegura que han llegado gracias al trabajo y la fe, pues luego del duro proceso penitenciario que vivió, no tuvo más que su fe para salir adelante.

“Yo siempre tuve fe, soy un hombre de fe, tuve la esperanza de que la justicia divina hiciera su parte, siempre tuve ese deseo y al final de cuentas se hizo y regresó esa magia maravillosa de mi vida, darle una vuelta completamente de 180 grados, resurgir como el Ave Fénix de las cenizas y saber que siempre hay una segunda vez, una segunda oportunidad que tienes que aprovecharla y lo estoy haciendo”.

El carácter de Bezares es definitivamente lo que lo ha mantenido a flote. “En todas las situaciones adversas a mí me ha rescatado mi manera de ser, mi inocencia completamente, yo siempre dije que me podían privar de mi libertad más no de mi buen humor y cuando tú eres una persona que nada debes ni nada temes se refleja, y yo soy así, como un niño, eso fue lo que pasó en La casa de los famosos, me presenté tal y como soy, nunca hice un personaje, fui a que me conocieran realmente ya quitarme etiquetas, prejuicios, condenas y malas ondas y, bendito sea Dios, lo logré, creo que le pegué a las nuevas generaciones que me dicen: ‘Nosotros te vamos a dar lo que tú generación te quitó"".