Viuda de Andrés García es blanco de críticas por usar la cuenta de Instagram del actor: ‘Ya déjelo descansar’

Andrés García murió el 4 de abril de este año, dejando un vacío profundo en sus seguidores, luego de que se robó los corazones del público por las películas y telenovelas que hizo a lo largo de su carrera. Han pasado casi cuatro meses de su fallecimiento y el nombre de su viuda, Margarita Portillo, sigue siendo tema de conversación.

En las últimas semanas, la cuenta oficial de Instagram de Andrés García ha estado muy activa, debido a que Margarita ha estado publicando diferentes fotografías y videos para recordar al actor de ‘Mujeres engañadas’, ‘El privilegio de amar’ y ‘El cuerpo del deseo’, entre otros melodramas.

Sin embargo, para muchos fans esto no ha sido bien visto, pues creen que no dejan descansar al actor y su viuda sólo lo estaría haciendo para ganar popularidad entre los seguidores del histrión.

Fans de Andrés García arremeten contra Margarita Portillo

Tras las publicaciones hechas por Margarita Portillo en ausencia de don Andrés García, muchos fans del actor han arremetido contra Portillo, pues aseguran que publica material inédito de su ídolo con la intención de adquirir fama después de su deceso.

Estos son algunos de los comentarios que dejaron en las diferentes publicaciones que ha hecho Margarita Portillo:

“No entiendo por qué no publica de su cuenta y usa la del señor Andrés. Eso está mal, déjelo descansar y use sus redes, no las de él”, “¿Por qué no hace usted su cuenta de Instagram?”, “Señora ya dejé de fingir tanto, ya no haga publicidad con el difunto, ya señora, ya pasó sus momentos de fama, los herederos son sus hijos y su verdadera esposa”, “Póngale el nombre de Margarita a la cuenta y ya”, “¿Por qué no veo fotos de Andrés con sus hijos e hija?”.