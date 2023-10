El mensaje de Anahí a sus fans que confirmaría su retiro de los escenarios tras la gira de RBD

Cuando Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera y Christian Chávez anunciaron el tan esperado reencuentro de RBD , muchas personas se ilusionaron con el hecho de que tal vez estos conciertos marcarían el regreso de Anahí a los escenarios, pero al parecer esto no es así.

La cantante ha dado numerosas señales de su retiro, pero fue durante uno de sus recientes conciertos del “Soy Rebelde Tour” que Anahí pudo darle un emotivo mensaje a sus seguidores que confirmaría su adiós de los escenarios para dedicarse a otras actividades.

EL EMOTIVO MENSAJE DE ANAHÍ QUE CONFIRMARÍA SU RETIRO

Fue luego de interpretar “Sálvame”, una de las canciones más populares de RBD, que Anahí dio un nuevo mensaje a sus seguidores en medio del llanto que sirvió para despejar dudas: al parecer, la cantante ya no trabajará en la música.

“Y es el inicio de la despedida que nunca pude tener. Gracias por todo, con todo mi corazón”

“Y es el inicio de la despedida que nunca pude tener. Gracias por todo, con todo mi corazón”, dijo una Anahí conmovida y derramando lágrimas. De inmediato, la cantante fue ovacionada por sus miles de fans, quienes al mismo tiempo que le aplaudieron, le rogaron que no se retirara de los escenarios; sin embargo, al parecer la decisión ya está tomada.

Más de una persona estaba realmente ilusionada con la idea de que Anahí regresara a la industria musical como solista, pues la actriz y cantante además de que se había alejado de las telenovelas, sólo tuvo unas pocas participaciones intermitentes como intérprete a lo largo de 10 años.

¿POR QUÉ SE RETIRA ANAHÍ DE LA MÚSICA?

En una entrevista con “Hoy” realizada en el 2021, Anahí ya había dado algunos de los motivos que la habían hecho alejarse de la farándula:

“Hubo cosas que no fueron tan bonitas y me hicieron pensar en tomarme un descanso”

“He tenido una carrera muy larga, empecé a trabajar desde los dos años de edad (...) Hubo cosas que no fueron tan bonitas y me hicieron pensar en tomarme un descanso”, aseguró Anahí.

Sin embargo, fue en su más reciente charla con Joaquín López-Dóriga que Anahí aseguró que ya no se sentía tan feliz con lo que hacía:

“A mí la historia (‘Dos hogares’) nunca me llegó a encantar. Creo que tal vez lo hice también por Larrosa, al que siempre le he tenido tanto cariño y agradecimiento, pero yo ya no quería estar. Ya era esta etapa en la cual yo quería renunciar, no estaba como al 100”, reveló la cantante y actriz, quien al parecer se despedirá de forma definitiva de los escenarios arropada por sus fans.