Alfredo Adame revela que se alejó de las cámaras por un fuerte motivo de salud

Tras su último escándalo protagonizado en junio, cuando insultó a Andrea Legarreta, Alfredo Adame se mantuvo con un perfil relativamente bajo, alejado de los medios , hasta hace unos días, cuando resurgió su conflicto con Gustavo Adolfo Infante e, incluso, dio una polémica opinión sobre la boda de Michelle Salas con Danilo Día z.

Ahora, el conductor y actor se sinceró en el programa “La mesa caliente” y detalló que lo que lo mantuvo alejado de los reflectores fue un severo caso de “burnout”, problema conocido también como síndrome de agotamiento laboral.

El “burnout”, que antes era conocido como el síndrome de fatiga crónica, tiene como principal característica un agotamiento extremo que necesita de algo más que descanso regular para controlarse. Sobre ello, estas fueron las declaraciones de Alfredo Adame en la entrevista.

ALFREDO ADAME REVELA QUE SE RETIRÓ DE LOS ESCENARIOS TRAS PADECER “BURNOUT”

Alfredo Adame detalló en la entrevista hasta qué punto el “burnout” llegó a afectar su calidad de vida:

“Existe un padecimiento que se llama ‘burnout’. Se te quema el cerebro, se te quema el cuerpo. Esto antes se llamaba fatiga crónica, a mí me pasó esto hace unos 20 años precisamente”, recordó Adame .

“Tanta carga de trabajo, tanto ajetreo y todo ese rollo, pues llega un momento en que empiezas como con una especie de decaimiento. Es simplemente cansancio, fatiga crónica, decaimiento y no quieres establecer muchas relaciones sociales ni nada de eso”, reveló la celebridad.

Las declaraciones de Alfredo Adame sorprendieron a muchos internautas en redes sociales, ya que el estado de salud del conductor siempre se mantuvo en total hermetismo.

Por otro lado, Alfredo Adame señaló que ahora asume una nueva faceta de su vida gracias a las redes sociales y a la difusión que su controvertida figura ha tenido en los últimos años entre los jóvenes.

“Ya me aventé 35 años de hombre educado y de ser el novio de todas las señoras, pues ahora soy un chacalón. Me tuve que aclimatar o me tropicalicé a lo que los jóvenes porque yo llego a antros y es la locura”, señaló el conductor.

Durante años, Alfredo Adame fue una figura muy conocida en el mundo de la televisión mexicana, convirtiéndose en los últimos años en el “rey de los memes” debido a los videos de sus peleas que se viralizaron en las redes sociales; sin embargo, su lucha contra el “burnout” había permanecido oculta hasta ahora.

Este síndrome sólo se puede controlar con un tratamiento adecuado y un estilo de vida más relajado, algo que Alfredo Adame ya está intentando hacer como lo hemos visto en las últimas semanas.