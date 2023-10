Alfredo Adame dice que el nacimiento de Michelle Salas fue ‘anormal’ y genera polémica

No contento con los conflictos que está teniendo actualmente con el periodista Gustavo Adolfo Infante, ahora Alfredo Adame no perdió la oportunidad de opinar sobre el nacimiento de Michelle Salas con un comentario que fue calificado por muchos como de mal gusto.

Fue durante un encuentro con medios de comunicación que Alfredo Adame habló de Michelle Salas y su reciente boda en la Toscana italiana con el empresario de origen venezolano Danilo Díaz . Todos los detalles del fastuoso enlace acapararon las portadas de las revistas, los periódicos y, por supuesto, las redes sociales, siendo el tema de discusión favorito de los internautas.

Alfredo Adame habló sobre la presencia de Luis Miguel en la boda, aunque criticó fuertemente todo lo que sucedió en relación al nacimiento de Michelle Salas, declaraciones que no fueron tomadas muy bien.

ALFREDO ADAME DICE QUE EL NACIMIENTO DE MICHELLE SALAS FUE “ANORMAL”

Alfredo Adame, quien durante muchos meses se convirtió en tendencia por sus fuertes cruces de declaraciones con Carlos Trejo, “El Cazafantasmas”, declaró que le pareció adecuado que Luis Miguel asistiera a la boda de Michelle Salas, su hija; sin embargo, puso en duda todo lo que sucedió en torno al nacimiento de la niña.

“La situación en la que se dio que tuviera una hija fue totalmente anormal, o sea no fue lo normal”

El conductor generó una gran polémica al calificar de “anormal” el hecho de que Luis Miguel tuviera una hija. Esto fue lo que declaró:

“ Luis Miguel es una estrella, es un icono, es un personaje legendario, es todo el rollo. Y bueno, la situación en la que se dio que tuviera una hija fue totalmente anormal, o sea no fue lo normal”, aseguró Alfredo Adame, quien también se dio tiempo de opinar sobre el tema de Aracely Arámbula .

“Yo a Araceli la adoro, a Luis Miguel yo le tengo un respeto impresionante por ser quien es y eso no me incumbe. Yo no me meto en esos asuntos, yo no estuve ahí entre las cuatro paredes, yo no sé qué se dijeron o por qué pasó lo que pasó, pero bueno, pues ella está en su derecho, tiene dos hijos”, concluyó Adame.