Bárbara Islas cierra la polémica con Gala Montes y nos habla de su nuevo romance

Bárbara Islas, quien actualmente forma parte del elenco de la telenovela Regalo de amor, dejó atrás la polémica desatada hace meses por Gala Montes, quien insinuó un romance entre ambas.

En entrevista con TVyNovelas, la actriz compartió cómo superó el escándalo, aseguró que no guardar rencor y reveló detalles de su nueva relación.

“Después de que vives algo muy fuerte y polémico entiendes que es parte de la carrera, que así es esto, que está incluido. También entiendo que la gente quiere saber de nuestra vida privada y de nuestras relaciones. Así lo entendí, di carpetazo y dije: ‘Esta Bárbara está mucho más fuerte”.

“YO NO GUARDO RENCOR”

Sin embargo, reconoció el impacto emocional que este escándalo tuvo en ella: “Claro que me afectó, pero como me ha afectado cuando me dicen, por ejemplo: '¿Qué te pasó? te veo más delgada, más gorda, actúas mal...’. Siento que esto es complicado porque al final somos seres humanos y somos sensibles, siempre estamos jugando con la víscera, pero al final tenemos que hacernos fuertes, tomar terapia y entender que no siempre es personal”, expresó.

Bárbara Islas considera que su ciclo con Gala Montes ya terminó Instagram

La actriz compartió que esta experiencia le enseñó una gran lección: “Aprendí a tomarme la vida más a la ligera porque vida sólo hay una y hay que ser felices, y pasar la vida angustiada no vale la pena”, enfatizó.

Sobre su relación actual con Montes, fue concisa: “Fíjate que no me la he encontrado ni nada, pero todo bien por acá, yo no guardo rencor ni nada”.

“ESTOY SALIENDO CON UNA PERSONA QUE NO ES DEL MEDIO”

Al ser cuestionada sobre su vida sentimental, Islas confirmó que está felizmente enamorada de alguien ajeno al medio artístico: “Me siento contenta. Estoy saliendo con una persona que no es del medio y siento que de repente se espantan, pero estoy muy feliz”.

La relación, que comenzó en octubre pasado, marca un cambio para la actriz, quien admitió: “Siempre he andado con chavos de este medio, así que vamos a ver qué pasa”.

La actriz, quien recientemente celebró su cumpleaños el 15 de junio, compartió su deseo al soplar las velas: “Salud, porque sin eso no hay nada... Lo aprendí muy bien de mi mami”. Además, destacó su trabajo en Riquísimos... por cierto como un buen augurio en su vida profesional. “Estoy grabando Riquísimos... por cierto con Elías Solorio y justo el día de mi cumple viajamos a Ixtapan para grabar capítulos, entonces, qué padre trabajar en tu cumple, me siento muy afortunada”.

De hecho, nos dijo, la telenovela Regalo de amor llegó en un gran momento de su vida, aunque confesó que quedarse con el personaje de Úrsula no fue nada sencillo. “Hice cinco castings. En esta carrera el ego puede jugarte en contra. A veces pensamos que el trabajo debe llegarte directo. Pero esto me bajó, me hizo conectar con lo esencial: trabajar duro y confiar en el proceso”, expresó.

La actriz da vida a Úrsula en la telenovela Regalo de amor, que se transmite de lunes a viernes a las 18:30 horas, por las estrellas. “Nuevamente llega otra villana a mí y estoy muy contenta porque este personaje es muy diferente de lo que vengo haciendo. Es una mujer muy inteligente, que se ha dedicado al cien a su carrera y a su trabajo. Es una mujer que se cree merecedora de todo y de repente se da cuenta que la vida no es así. Para ella la vida no es justa, así que decide tomar venganza”, nos contó la actriz sobre su participación en la trama.