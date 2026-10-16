Adal Ramones se ha casado cuatro veces; Mauricio Castillo destapa EL MATRIMONIO SECRETO de su examigo

“Lo que pasa es que él se ha casado cuatro veces. La primera vez se casó en Monterrey, pero nadie sabe de esa boda”.

Mauricio Castillo llegó al programa de Shanik Berman en ‘Fórmula’ y fiel a su estilo cuestionó al presentador por su apariencia y la de su examigo y compañero Adal Ramones.

El también pintor contaba que en sus tiempos de gloria en ‘Otro Rollo’, cuando trabajaba “con este señor que trae una cosa en la cabeza”, y sin dejarlo terminar la oración, Shanik le preguntó “¿ya no te llevas?”, a lo que Mauricio respondió: “¿con quién?”, “con Adal”, atajó Berman.

A lo que de inmediato exclamó: “¿Quién es ese señor. No, no es cierto”.

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“¿Te cae gordo?”, preguntó Shanik y Mauricio aclaró: “No, no me cae gordo”.

En tanto, la comunicadora subrayó: “Porque él sí se ve como 30 años más joven que tú ahorita”.

Y Castillo dijo: “Ah bueno, lo que pasa es que él tiene más dinero”.

“Sí, se nota”, advirtió presentadora radial.

Al tiempo, Mauricio atajó que “trae algo arriba pegado, pero no es su pelo. Bueno, sí es su pelo porque es de él porque él lo compró”.

“¿Se pelearon?”, cuestionó Shanik.

“No, realmente no”, manifestó Mauricio.

Y en este punto entre las preguntas y respuestas cortas, todo cambió porque Shanik quiso saber si Castillo acudió a la boda de Adal. Y Mauricio soltó la sopa y descubrió el matrimonio secreto del conductor de ‘La Granja VIP’, mismo que ocurrió antes de la fama y en su natal Nuevo León.

“Lo que pasa es que él se ha casado cuatro veces. La primera vez se casó en Monterrey, pero nadie sabe de esa boda. Se casó con una chava, con Susana, fue la primera. Luego Gaby, pero con Gaby se casó dos veces. Se casó por el civil la primera y después consiguió el perdón papal y se casó por la Iglesia con Gaby, entonces con Gaby se casó dos veces”.

Con su última esposa, Karla de la Mora, se casó en Puebla, por cuarta vez. Fruto de su amor nacieron dos dos hijos menores Cristóbal y Cayetano. Con Gabriela Valencia tuvo a sus menores Paola y Diego.

En la misma charla, Shanik reveló un pensamiento que no había hecho público.

“Fíjate que cuando se casó con Karla yo dije ‘está demasiado joven para él y ahora los veo y él parece demasiado joven para ella. Es que rejuveneció muy cañón”, indicó.

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Finalmente, Mauricio hizo el comentario concluyente y demoledor.

“Sí se ha procurado el señor, digamos su físico, pero las amistades las ha descuidado bastante”, haciendo alusión a la polémica de ‘Enrollados’ por los que el elenco dejó de considerarlo cercano.