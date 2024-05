¿Actividad paranormal? Anna Ferro reveló que Fernando del Solar se le manifestó con este importante mensaje

La muerte de Fernando del Solar, registrada en junio del 2022, conmocionó profundamente al mundo del espectáculo y desató una auténtica batalla legal entre Ingrid Coronado y Anna Ferro por el testamento del conductor y la propiedad de su departamento en Cuernavaca que está lejos de llegar a su fin.

En esta ocasión Anna Ferro volvió a hablar sobre Fernando del Solar, pero en esta ocasión la viuda del famoso dejó los pleitos de lado para revelar algo muy curioso: no es la primera vez que el presentador de televisión se le manifiesta a través de algunas señales paranormales inquietantes.

¡FERNANDO DEL SOLAR VISITA A ANNA FERRO! ASÍ SE LE MANIFIESTA EL CONDUCTOR A SU VIUDA

Las declaraciones de Anna Ferro que fueron difundidas por el canal de YouTube De la Rosa TV no tardaron en viralizarse debido a que, de acuerdo con lo que la viuda de Fernando del Solar detalló, no es la primera vez que el espíritu de quien fuera su pareja se aparece en la casa que ambos compartieron.

“Estoy abierta al amor, a una nueva pareja (…) Sí me lo ha manifestado y estoy aprobada”

Anna Ferro aseguró que Fernando del Solar mueve cosas para hacerse notar y reveló que estas extrañas actividades, lejos de asustarla, la hacen sentir muy bien ya que fue así que él le comunicó algo interesante, pues según ella el conductor ya le dio el “visto bueno” para salir con alguien más:

“Estoy abierta al amor, a una nueva pareja, pero todavía me falta sanar el corazón. Sí me lo ha manifestado y estoy aprobada”, aseguró Ferro, quien también dejó en claro que todavía no han pensado en tener una nueva pareja debido a que, consideró, su proceso de duelo todavía no ha terminado.