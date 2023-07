Al interior de la impresionante casa que Diego Verdaguer compartió con Amanda Miguel

En los 46 años junto a Amanda Miguel, Diego Verdaguer no solo construyó una familia ejemplar en el medio artístico, sino también una casa en México que guardará muchas memorias del fallecido cantante.

En diversas entrevistas abrió la puerta para que el público conociera su impresionante casa, la cual era un orgullo para él porque la construyó desde cero.

“Una belleza”, es como Amanda Miguel describía la casa que compartía con Diego Verdaguer rodeados de naturaleza.

Llegaron a ese lugar hace casi 40 años, cuando filmaron el video de la canción “Simplemente amor” donde Diego persigue a Amanda en un bosque.

En una entrevista con CARAS recordó: "... Los dos corremos por los techos, por las cúpulas hasta que entro por la ventana y culminamos en la cama besándonos y haciendo el amor. Fue un video muy criticado por Raúl Velasco y por gente que se espantaba, pero el video es muy sutil y muy sexy. En esos dos días de filmación Amanda y yo nos enamoramos de este lugar y empezamos a venir de visita hasta que tomé una de las casas que estaban construidas en este conjunto”.



“La conocían como “la casa del árbol” porque le habían dejado un árbol gigante en medio de la construcción. Era muy chiquita, la habían habitado Ofelia Medina y Pedro Armendáriz Jr. Nosotros vivíamos en la ciudad y sólo veníamos por temporadas cortas, pero en 1990 decidimos quedarnos; entonces compré los terrenos de abajo y los del costado y transformé todo el espacio que teníamos alrededor en un bosque”.



“Reforestamos, reconstruí la casa y dejé una pequeña salita, tres recámaras arriba en dos niveles con una cúpula muy bonita y hasta ahí llegaba. En ese mismo diciembre nos fuimos a Vail de vacaciones y la casa se quemó, estaba aquí una empleada pero se asustó y huyó", contó Diego Verdaguer.



“A partir de ese momento me dediqué a reconstruir esta casa por orgullo, porque él se ocupó de hacerme mala propaganda con varias personas, incluso con Luis Miguel, quien tiempo después me comentó que este señor decía que yo le había robado la casa. Por supuesto no es cierto, entonces por orgullo dije: “Voy a rehacer la casa sin su ayuda. La voy a hacer mejor, más bonita, más grande, en menos tiempo y se la voy a dedicar a mi mujer, a mi familia, a la gente que cree en mí y que sabe que puedo hacer las cosas bien”..

Juan Gabriel quiso comprarla pero no le insistió. En su Instagram, el cantante presumía sus instrumentos musicales...

Así se divertía y ejercitaba en su impresionante casa:

