Una querida influencer explotó en llanto al revelar que un hombre la persiguió en la calle: ‘Mucho coraje’

En medio de la conmoción que se generó hace poco más de una semana con el terrible asesinato de la influencer Valeria Márquez en plena transmisión en vivo, la creadora de contenido Zacil Jiménez alzó la voz y compartió un episodio que pudo haber tenido un escalofriante final de no ser porque encontró apoyo justo cuando más lo necesitaba.

Para Zacil Jiménez, ser mujer en México es un auténtico riesgo y es por ello que decidió compartir su testimonio a pesar de susto y la sensación de inseguridad que le quedó: estos son todos los detalles de la experiencia que le hizo pasar por un desagradable momento.

¿Qué le pasó a Zacil Jiménez y por qué pidió ayuda en la calle?

Zacil Jiménez se hizo presente a través de sus historias de Instagram con la publicación de varios videos en los que relató, visiblemente afectada, el susto que pasó luego de que se diera cuenta de que un sujeto la estaba siguiendo al salir del gimnasio, detalle que le generó un ataque de ansiedad en plena calle.

“Tuve que pedirle ayuda a unos guardias que estaban ahí y muy amables me ayudaron (...) el tipo siguió caminando y tuve que esperar ahí un buen rato para que se fuera. Cómo me c4g4 ser mujer en México”, expresó.

Zacil reconoció que gracias a los vigilantes que la ayudaron pudo volver a su casa sana y salva; sin embargo, también dejó claro que el episodio la hizo sentir vulnerable y molesta ya que no es la primera vez que le pasan este tipo de cosas.

“Me da mucho coraje que pasen este tipo de cosas todos los días. Me siento vulnerable… Estoy en mi casa, gracias a Dios. Tener que escuchar a mi mamá en el teléfono diciéndome que corra (...) hay mucha gente que está obsesionada conmigo”, detalló Jiménez.

En otro de sus videos, la creadora de contenido agradeció las muestras de apoyo, confirmó que ya estaba más tranquila y respondió a las críticas de algunos haters que la tacharon de “exagerada":

“El señor apareció de la nada y a cada rato me estaba mirando de una manera muy morbosa. Yo empecé a reducir mi paso y él también (…) se me hace una tontería que es como que tengo que dar detalle, foto, olor, textura, para que me crean”, se lamentó.

¿Quién es Zacil Jiménez?

Zacil Jiménez, nacida en julio de 1999 en Cozumel, es una influencer que se popularizó sobre todo en TikTok e Instagram gracias a sus creativos videos y sus fotos de impacto con las que consiente a sus seguidores.

Moda, belleza, bailes, estilo de vida y consejos de maquillaje forman algunos de los principales temas manejados por Zacil Jiménez, quien logró hacerse de miles de fans gracias a su carisma y seguridad ante la cámara.