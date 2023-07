Tim y Bella, la historia del naufrago y la perra que se salvaron la vida en México y ahora se van a Australia

Tim Shaddock se encontró a Bella en las calles de La Paz, Baja California. Obviamente aún no tenía nombre pues era una perrita callejera a la que el experimentado marinero australiano comenzó a dar de comer.

En mayo, Shadock se preparaba para una travesía en el Pacífico ya que planeaba navegar de La Paz a la Polinesia francesa, un grupo de cien islas ubicada a mitad del Pacífico Sur. Fue entonces que intentó que Bella se quedara en tierra y fuera adoptada por alguna familia.

Lo intentó tres veces pero fracasó y además, Bella ya se había convertido en su acompañante fiel.

Así que cuanto llegó el momento de zarpar, decidió llevarse a la perrita mexicana sin saber que sería ella la que lo rescataría luego, cuando su barco fue azotado por una tormenta que destruyó los instrumentos de navegación.

Shaddock naufragó durante casi tres meses en compañía solo de su perrita. Varias veces, Bella resultó el aliciente que mantuvo vivo y con ánimo para seguir luchando al naufrago en medio del Pacífico.

“Ella es asombrosa... Bella es... esa perra es otra cosa”, dijo Tim luego de que fue rescatado por un buque atunero mexicano.

Y contó su historia:

Bella me encontró en medio de México y ella es el espíritu de la mitad de este país; ella es mexicana y no me dejaba ir”.

Ahora que está a salvo y recuperándose, Tim ha decidido volver a Australia para reencontrarse con su familia... y por supuesto, se llevará a Bella.