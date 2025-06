Caso Valeria Márquez: salió a la luz nueva información sobre el día de su muerte

La muerte de Valeria Márquez, influencer y empresaria de belleza asesinada durante una transmisión en vivo el pasado 13 de mayo de 2025 en su salón Blossom The Beauty Lounge, continúa generando consternación e interrogantes. En las últimas horas, Vivian de la Torre —su amiga cercana y una de las primeras señaladas por usuarios en redes sociales— rompió el silencio para aclarar su relación con la víctima, el tipo de vínculo que mantenían y, sobre todo, qué ocurrió antes del crimen.

¿Qué relación tenía Vivian de la Torre con Valeria Márquez?

Vivian relató que conoció a Valeria Márquez a los 15 años, cuando comenzaron a hablar por Instagram y se conocieron en persona en un antro llamado Bosé. Desde entonces mantuvieron una amistad cercana, aunque con algunas tensiones. De hecho, semanas antes del asesinato, ambas habían tenido un distanciamiento.

La joven explicó que la ruptura se debió a un conflicto con otra amiga de Valeria , quien creyó que Márquez intentaba acercarse al mismo hombre que a esa amiga le interesaba. Esto provocó discusiones y distanciamiento entre las involucradas, lo que llevó a que Vivian se acercara más a la otra joven, pues en ese tiempo su situación era más cercana a la de aquella amiga, ya que estaba por regresar con su expareja. Sin embargo, también aclaró que nunca sintió resentimiento ni tuvo motivos para desearle daño a Valeria.

¿Por qué Vivian le pidió a Valeria que no se fuera del salón antes del asesinato?

Uno de los detalles que levantó sospechas fue que, durante el en vivo en el que ocurrió el asesinato, Valeria Márquez mencionó que su amiga Vivian le pidió que no se fuera porque quería “ver su cara” al recibir un regalo. Este comentario fue interpretado como una posible advertencia, pero ahora Vivian explicó que simplemente le había mandado dos obsequios con cariño: un peluche de Miniso y una bebida de Starbucks, los cuales pidió mediante Uber.

Vivian aclaró que los envió porque notó que Valeria se veía desanimada durante la transmisión, ella sabía que Márquez no había estado en su casa, y que había ido al salón directo de otro lado, así que quiso animarla con esos detalles, como solía hacer cuando percibía que su amiga no estaba de buen ánimo. Según dijo, el peluche fue el primero en solicitarse y tenía una hora estimada de llegada de las 6:02 p. m., seguido de la bebida, ambos calculados cuidadosamente para que arribaran al mismo tiempo.

De ahí su insistencia en que Valeria permaneciera en el salón: quería verla feliz con sus regalos. “Cuando le dije ‘quédate, quiero ver tu cara’, fue porque iban a llegar mis regalos”, explicó Vivian. “Nada tenía que ver con el ataque que ocurrió 25 minutos después”.

El tercer supuesto regalo, del que Valeria fue informada por una colaboradora, era el paquete que trajo el hombre que terminó con su vida, lo que generó confusión y teorías que la propia Vivian ha desmentido.

¿Qué ocurrió el día en que asesinaron a Valeria Márquez?

Valeria Márquez fue asesinada a tiros por un hombre que ingresó al salón de belleza para preguntar directamente por ella. El crimen ocurrió durante una transmisión en vivo, en la que la influencer interactuaba con sus seguidores. Poco antes, había recibido el peluche y la bebida enviados por Vivian, lo que alimentó teorías sobre una conexión entre los obsequios y el atacante.

Vivian, quien estaba viendo el live desde casa y hablaba con Valeria por WhatsApp, recordó que le mandó un mensaje a las 6:20 p. m. para preguntarle qué era el tercer paquete que supuestamente iba a recibir. Minutos después, fue testigo del momento en que Valeria se agachó y cayó sobre la mesa. Al principio creyó que era una broma con confeti, hasta que la imagen reveló la gravedad del hecho.

“Cuando hice acercamiento para ver mejor la imagen, me di cuenta de que no era una broma. Entré en shock. Llamé de inmediato a sus tíos”, relató.

¿Valeria Márquez sabía que estaba en peligro?

Una parte del video que llamó la atención fue cuando Valeria, minutos antes de su muerte, bromeó al decir: “Me iban a levantar, o qué” y “A lo mejor me querían matar”. Algunos usuarios interpretaron esto como una advertencia. No obstante, Vivian afirmó que Valeria tenía ese tipo de humor sarcástico y que no percibía un peligro real.

“Valeria era muy expresiva, hacía bromas todo el tiempo. Si hubiera sentido que estaba en riesgo, se habría ido”, dijo. También lamentó profundamente no haber estado con ella ese día: “Si yo hubiera estado ahí, tal vez la historia sería diferente”.

¿Vivian de la Torre está involucrada en el asesinato de Valeria Márquez?

Vivian ha sido una de las figuras más señaladas en redes sociales tras el asesinato. Algunos usuarios especularon que su regalo pudo haber sido una trampa, mientras que otros afirmaron que la pelea previa entre ambas pudo haber sido un móvil.

No obstante, en la entrevista concedida al periodista Fabián Pasos, Vivian negó rotundamente cualquier vínculo con el crimen. “Me echaron la culpa cuando lo único que hice fue demostrarle amor”, dijo entre lágrimas. Aseguró que jamás tuvo intenciones negativas y que su único deseo era hacer sentir bien a su amiga.

Además, explicó que no pudo asistir al funeral de Valeria porque el acceso estaba restringido exclusivamente a familiares con brazaletes. “No pude estar con ella en sus últimos momentos ni en su despedida”, lamentó.

¿Qué sigue en el caso Valeria Márquez?

Hasta el momento, no hay órdenes de aprehensión ni avances significativos en la investigación del feminicidio de Valeria Márquez. Las autoridades continúan recabando pruebas mientras el caso sigue generando atención en medios y redes sociales.

La reciente declaración de Vivian de la Torre abre una nueva perspectiva sobre los momentos previos al ataque. Sin embargo, las preguntas sobre quién y por qué asesinó a Valeria Márquez siguen sin respuesta. Mientras tanto, su memoria permanece viva entre seguidores, familiares y amigos que exigen justicia.